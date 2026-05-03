Администрация в Париже не ухаживает за российскими могилами, заявил посол
09:22 03.05.2026
Администрация в Париже не ухаживает за российскими могилами, заявил посол

Мешков: администрация русского кладбища в Париже не ухаживает за могилами

Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем не сносит российские могилы, но и не ухаживает за ними.
  • Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что волонтеры ухаживают за могилами на кладбище, так как официальная возможность для этого отсутствует.
  • Власти Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России оплату за места на кладбище из-за «исключительного международного контекста», но пообещали обеспечить сохранность и содержание русских могил.
ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Администрация "русского" кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем не сносит российские могилы, но и не ухаживает за ними, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы уже несколько лет на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа не можем проплачивать концессии наши. Надо отдать должное: они могилы наши не уничтожают, но и не дают возможности официально за ними ухаживать, поэтому работают наши волонтёры. Их главное достижение, как они говорят, в том, что они не сносят наши могилы", - рассказал посол.
Ранее газета Monde сообщила, что французский город Сент-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище. Мэрия Сент-Женевьев-де-Буа после этого сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти пообещали обеспечить сохранность и содержание русских могил.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа основано в 1927 году и является главным некрополем русской эмиграции. На нем построена православная церковь Успения Божьей Матери и захоронено множество соотечественников, включая знаменитых артистов, писателей, ученых – всего более 6 тысяч русских могил, множество воинских захоронений. На кладбище находятся могилы Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус, Александра Галича, Рудольфа Нуреева, Матильды Кшесинской, Андрея Тарковского и других.
