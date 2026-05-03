Администрация в Париже не ухаживает за российскими могилами, заявил посол

ПАРИЖ, 3 мая – РИА Новости. Администрация "русского" кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем не сносит российские могилы, но и не ухаживает за ними, сообщил в интервью РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

"Мы уже несколько лет на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа не можем проплачивать концессии наши. Надо отдать должное: они могилы наши не уничтожают, но и не дают возможности официально за ними ухаживать, поэтому работают наши волонтёры. Их главное достижение, как они говорят, в том, что они не сносят наши могилы", - рассказал посол.