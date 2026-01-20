Италия чурается русского искусства, заявил Лавров

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия одна из немногих стран, которая чурается русского искусства.
"Что касается отношений с Италией, и то, что они находятся в самой низкой точке, я подтверждаю свои слова. Италия - одна из немногих стран, которая сейчас чурается русского искусства. Правительство которой или правительства ваших областей, в некоторых случаях, отменяет согласованные гастроли наших оперных певцов, как это недавно было в случае с гастролями Ильдара Абдразакова. До этого было еще несколько примеров, когда звезды мирового искусства из России приглашались, подписывались договоренности, а потом эти гастроли отменялись", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
По его словам, борьба с искусством нехарактерна для итальянского народа.
"По моим ощущениям общения с итальянцами, я даже не знаю, как об этом говорить. Есть примеры, но это примеры касаются нацистского режима на Украине. Институт национальной памяти, который они создали, недавно вынес решение о том, что Кутузов, Иван Бунин, Александр Грибоедов являются символами российского империализма и должны быть запрещены. В этом списке Пушкин, Лермонтов, Толстой. Даже такие писатели как Ильф и Петров, Михаил Булгаков. Украинские нацисты давно приучили весь мир, что это им позволено членами ЕС. Но ожидать запрета искусства со стороны Италии, я такого не предполагал", - сказал Лавров.
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
27 декабря 2025, 08:41