Италия чурается русского искусства, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
14:13 20.01.2026
Италия чурается русского искусства, заявил Лавров
Италия чурается русского искусства, заявил Лавров - РИА Новости, 20.01.2026
Италия чурается русского искусства, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия одна из немногих стран, которая чурается русского искусства.
в мире
италия
россия
украина
сергей лавров
ильдар абдразаков
иван бунин
евросоюз
италия
россия
украина
в мире, италия, россия, украина, сергей лавров, ильдар абдразаков, иван бунин, евросоюз, пресс-конференция лаврова по итогам 2025 года
В мире, Италия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Ильдар Абдразаков, Иван Бунин, Евросоюз, Пресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
Италия чурается русского искусства, заявил Лавров

Лавров назвал Италию одной из немногих стран, чурающейся русского искусства

Флаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Италия одна из немногих стран, которая чурается русского искусства.
"Что касается отношений с Италией, и то, что они находятся в самой низкой точке, я подтверждаю свои слова. Италия - одна из немногих стран, которая сейчас чурается русского искусства. Правительство которой или правительства ваших областей, в некоторых случаях, отменяет согласованные гастроли наших оперных певцов, как это недавно было в случае с гастролями Ильдара Абдразакова. До этого было еще несколько примеров, когда звезды мирового искусства из России приглашались, подписывались договоренности, а потом эти гастроли отменялись", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
По его словам, борьба с искусством нехарактерна для итальянского народа.
"По моим ощущениям общения с итальянцами, я даже не знаю, как об этом говорить. Есть примеры, но это примеры касаются нацистского режима на Украине. Институт национальной памяти, который они создали, недавно вынес решение о том, что Кутузов, Иван Бунин, Александр Грибоедов являются символами российского империализма и должны быть запрещены. В этом списке Пушкин, Лермонтов, Толстой. Даже такие писатели как Ильф и Петров, Михаил Булгаков. Украинские нацисты давно приучили весь мир, что это им позволено членами ЕС. Но ожидать запрета искусства со стороны Италии, я такого не предполагал", - сказал Лавров.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Президент палаты выразил надежду на рост торговли России и Италии
27 декабря 2025, 08:41
 
В миреИталияРоссияУкраинаСергей ЛавровИльдар АбдразаковИван БунинЕвросоюзПресс-конференция Лаврова по итогам 2025 года
 
 
