Швыдкой назвал режиссера Смирнова классиком отечественного кино

Режиссер и автор фильма "Француз" Андрей Смирнов (Лучшая режиссерская работа, Лучший игровой фильм) на XXXIII церемонии вручения национальной кинематографической премии "НИКА" за 2019 и 2020 годы в Vegas City Hall. Архивное фото

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Андрей Смирнов благодаря своим фильмам, доказавшим глубинную приверженность ко всему лучшему в отечественном кинематографе, уже вошел в число классиков как советского, так и российского кино, отметил в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В четверг режиссер Андрей Смирнов отмечает свое 85-летие.

"Сейчас принято говорить, что возраста нет и 85 лет - некое начало нового этапа жизни, но то, что Андрей Сергеевич сделал для российского кинематографа, уже делает его человеком, чье имя стоит в ряду классиков отечественной кинематографии, в том числе его учителей, таких как Михаил Ромм ", - заявил Швыдкой и поздравил режиссера с юбилеем.

Он подчеркнул, что Смирнов вошел бы в историю российского кино, даже если бы снял только один фильм - "Белорусский вокзал": в нем совсем еще молодой режиссер показал свою "уникальную способность работать с актерами огромного масштаба", и это качество отражалось во всех его более поздних киноработах.

"Он знает, какой фильм хочет снять, и одновременно удивительным образом находит актеров, которые способны выразить его замысел", - добавил Швыдкой, отметив, что и сам Смирнов - блестящий актер, создавший множество уникальных образов на экране.

По словам Швыдкого, несмотря на длительный перерыв в режиссерской деятельности, когда Смирнов занимался только написанием сценарием, он вернулся к режиссуре не просто выдающимся профессионалом, но и человеком, который умеет языком кино затронуть самые острые и глубокие темы российской жизни.

"Такие его фильмы как "Жила-была одна баба", "Француз", "За нас с вами" доказали его глубинную приверженность ко всему лучшему, что олицетворяет кинематограф нашей страны и в советское, и в постсоветское время", - заключил Швыдкой.