Швыдкой назвал режиссера Смирнова классиком отечественного кино

09:09 12.03.2026 (обновлено: 09:10 12.03.2026)
россия, москва, карловы вары, андрей смирнов, михаил швыдкой, михаил ромм, вгик
Россия, Москва, Карловы Вары, Андрей Смирнов, Михаил Швыдкой, Михаил Ромм, ВГИК
Режиссер и автор фильма "Француз" Андрей Смирнов (Лучшая режиссерская работа, Лучший игровой фильм) на XXXIII церемонии вручения национальной кинематографической премии "НИКА" за 2019 и 2020 годы в Vegas City Hall. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Андрей Смирнов благодаря своим фильмам, доказавшим глубинную приверженность ко всему лучшему в отечественном кинематографе, уже вошел в число классиков как советского, так и российского кино, отметил в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В четверг режиссер Андрей Смирнов отмечает свое 85-летие.
"Сейчас принято говорить, что возраста нет и 85 лет - некое начало нового этапа жизни, но то, что Андрей Сергеевич сделал для российского кинематографа, уже делает его человеком, чье имя стоит в ряду классиков отечественной кинематографии, в том числе его учителей, таких как Михаил Ромм", - заявил Швыдкой и поздравил режиссера с юбилеем.
Он подчеркнул, что Смирнов вошел бы в историю российского кино, даже если бы снял только один фильм - "Белорусский вокзал": в нем совсем еще молодой режиссер показал свою "уникальную способность работать с актерами огромного масштаба", и это качество отражалось во всех его более поздних киноработах.
"Он знает, какой фильм хочет снять, и одновременно удивительным образом находит актеров, которые способны выразить его замысел", - добавил Швыдкой, отметив, что и сам Смирнов - блестящий актер, создавший множество уникальных образов на экране.
По словам Швыдкого, несмотря на длительный перерыв в режиссерской деятельности, когда Смирнов занимался только написанием сценарием, он вернулся к режиссуре не просто выдающимся профессионалом, но и человеком, который умеет языком кино затронуть самые острые и глубокие темы российской жизни.
"Такие его фильмы как "Жила-была одна баба", "Француз", "За нас с вами" доказали его глубинную приверженность ко всему лучшему, что олицетворяет кинематограф нашей страны и в советское, и в постсоветское время", - заключил Швыдкой.
Андрей Смирнов - советский и российский режиссер, сценарист, актер. Он родился в 1941 году в Москве, окончил режиссёрский факультет ВГИКа - учился в мастерской Михаила Ромма. В 1971 году он снял фильм "Белорусский вокзал", который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в том же году. Как актер он снимался в таких фильмах как "Дневник его жены", где исполнил роль писателя Ивана Бунина, "Московская сага", "Отцы и дети" и других.
РоссияМоскваКарловы ВарыАндрей СмирновМихаил ШвыдкойМихаил РоммВГИК
 
 
