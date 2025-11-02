https://ria.ru/20251102/ukraina-2052475169.html
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Украинский Институт национальной памяти включил в число "символов российского империализма" великого русского полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина
украина
россия
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
В Киеве назвали Кутузова, Бунина и Грибоедова символами российского империализма
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский Институт национальной памяти включил в число "символов российского империализма" великого русского полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова.
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики <…> Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", — говорится на сайте института.
Помимо Кутузова, Бунина
и Грибоедова
, в списке значатся литературный критик и публицист Виссарион Белинский
, композитор Михаил Глинка, императрица Елизавета Петровна
, писатель Николай Карамзин
.
Кутузов — русский государственный деятель, дипломат, полководец, участвовал в русско-турецких войнах, был главнокомандующим русской армией во время Отечественной войны 1812 года.
На Украине
с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023-го вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией
.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров
, Киев
на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.