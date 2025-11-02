Рейтинг@Mail.ru
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым - РИА Новости, 02.11.2025
09:14 02.11.2025 (обновлено: 13:30 02.11.2025)
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым - РИА Новости, 02.11.2025
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Украинский Институт национальной памяти включил в число "символов российского империализма" великого русского полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина
в мире
украина
россия
иван бунин
александр грибоедов
виссарион белинский
украина
россия
2025
Новости
в мире, украина, россия, иван бунин, александр грибоедов, виссарион белинский
На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым

В Киеве назвали Кутузова, Бунина и Грибоедова символами российского империализма

Киев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский Институт национальной памяти включил в число "символов российского империализма" великого русского полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова.
"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики <…> Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", — говорится на сайте института.
Помимо Кутузова, Бунина и Грибоедова, в списке значатся литературный критик и публицист Виссарион Белинский, композитор Михаил Глинка, императрица Елизавета Петровна, писатель Николай Карамзин.
Кутузов — русский государственный деятель, дипломат, полководец, участвовал в русско-турецких войнах, был главнокомандующим русской армией во время Отечественной войны 1812 года.
На Украине с 2015 года действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023-го вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.
