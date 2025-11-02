На Украине призвали бороться с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Украинский Институт национальной памяти включил в число "символов российского империализма" великого русского полководца Михаила Кутузова, писателя Ивана Бунина и драматурга Александра Грибоедова.

"Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики <…> Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства", — говорится на сайте института.