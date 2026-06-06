Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Льва Толстого «Война и мир» назван главным произведением русской литературы по результатам опроса.
- В пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева.
- Среди наиболее значимых произведений советской эпохи первое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главным произведением русской литературы является роман Льва Толстого "Война и мир", следует из результата соответствующего опроса в преддверии Дня русского языка.
"Главным произведением русской литературы опрошенные назвали роман Льва Толстого "Война и мир", а среди ключевых признаков выдающейся книги отметили мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия", — пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса, имеющиеся в распоряжении издания.
Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Евгений Онегин" Александра Пушкина и "Отцы и дети" Ивана Тургенева. В десятку наиболее значимых произведений XIX века, по данным опроса, попали "Мертвые души" Николая Гоголя, "Капитанская дочка" Александра Пушкина, пьесы "Ревизор" Николая Гоголя и "Гроза" Александра Островского, а также роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы".
Кроме того, среди произведений рубежа XIX-XX веков и Серебряного века лидером стал "Вишневый сад" Антона Чехова. Далее следуют "Темные аллеи" Ивана Бунина, пьесы "Чайка" Антона Чехова и "На дне" Максима Горького, "Господин из Сан-Франциско" Ивана Бунина и "Огненный ангел" Валерия Брюсова, выяснили аналитики.
"В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В число наиболее известных произведений советской эпохи также вошли "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Молодая гвардия" Александра Фадеева и роман-антиутопия "Мы" Евгения Замятина", — добавляет "Лента.ру".