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Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным - РИА Новости, 06.06.2026
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Культура
 
14:31 06.06.2026 (обновлено: 15:28 06.06.2026)
Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным

Главным произведением русской литературы назвали роман Толстого "Война и мир"

© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Война и мир"
Кадр из фильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / В. Уваров
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Кадр из фильма "Война и мир". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Льва Толстого «Война и мир» назван главным произведением русской литературы по результатам опроса.
  • В пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева.
  • Среди наиболее значимых произведений советской эпохи первое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главным произведением русской литературы является роман Льва Толстого "Война и мир", следует из результата соответствующего опроса в преддверии Дня русского языка.
"Главным произведением русской литературы опрошенные назвали роман Льва Толстого "Война и мир", а среди ключевых признаков выдающейся книги отметили мировое признание, влияние на культуру и способность сохранять актуальность спустя десятилетия", — пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты опроса, имеющиеся в распоряжении издания.
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Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Евгений Онегин" Александра Пушкина и "Отцы и дети" Ивана Тургенева. В десятку наиболее значимых произведений XIX века, по данным опроса, попали "Мертвые души" Николая Гоголя, "Капитанская дочка" Александра Пушкина, пьесы "Ревизор" Николая Гоголя и "Гроза" Александра Островского, а также роман Федора Достоевского "Братья Карамазовы".
Кроме того, среди произведений рубежа XIX-XX веков и Серебряного века лидером стал "Вишневый сад" Антона Чехова. Далее следуют "Темные аллеи" Ивана Бунина, пьесы "Чайка" Антона Чехова и "На дне" Максима Горького, "Господин из Сан-Франциско" Ивана Бунина и "Огненный ангел" Валерия Брюсова, выяснили аналитики.
"В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В число наиболее известных произведений советской эпохи также вошли "Собачье сердце" Михаила Булгакова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, "Молодая гвардия" Александра Фадеева и роман-антиутопия "Мы" Евгения Замятина", — добавляет "Лента.ру".
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