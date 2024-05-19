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Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты - РИА Новости, 19.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.05.2024 (обновлено: 08:09 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/konkurs-1946436238.html
Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты
Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты - РИА Новости, 19.05.2024
Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 25 лет назад прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Организаторы уверяли, что смотр будет... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:00
2024-05-19T08:09
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 25 лет назад прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Организаторы уверяли, что смотр будет ежегодным и наши красавицы вполне могут конкурировать с фотомоделями с обложек дефицитных иностранных журналов. Кто побеждал и как это было — в материале РИА Новости.Наша МашаКонкурсы среди русских красавиц проводили достаточно давно — правда, не в нашей стране, а среди эмигрантского сообщества в довоенные годы. В жюри "Мисс Россия" входили Иван Бунин, Сергей Лифарь и Александр Бенуа, а в числе победительниц однажды была даже дочь Шаляпина — Марина.Первое официальное состязание в Советском Союзе состоялось в 88-м — под названием "Московская красавица". Победила 16-летняя Маша Калинина. Три ее главных конкурентки в финале не прошли по весьма сомнительным параметрам. У Оксаны Фандеры (ныне известной актрисы) не было столичной прописки. Ирина Суворова оказалась замужем и с ребенком — ей дали титул "миссис Москва". Ну а у Елены Дурневой не получилось поменять неблагозвучную фамилию в короткий срок. Маша, завоевав заветный титул, работала фотомоделью для журнала Burda Moden. А затем уехала в Америку, где вышла замуж. Пыталась сниматься в кино, но в итоге сосредоточилась на здоровом образе жизни и теперь работает тренером по йоге.Скромница Юля"Мисс СССР — 89" проходил на главной шоу-площадке страны — в концертном зале "Россия". Готовились долго: на протяжении года проводили областные и городские состязания. Их победительницы и сошлись в честной битве в столице. В жюри позвали выдающихся представителей артистического сообщества — в том числе Муслима Магомаева и Ирину Скобцеву.Весть о том, что в Советском Союзе выбирают свою красавицу, активно обсуждали на Западе, где состязание сравнивали чуть ли не с первым полетом человека в космос. Мол, СССР снова погружается в неведомое, и как это отразится на тамошних консервативных нравах — можно только гадать. И правда: некоторые зрители, журналисты и партийные деятели оказались не готовы к дефиле красавиц в купальниках.Победила Юлия Суханова — девушка из простой семьи (ее мать работала в театральном буфете). Карьеру модели делать не собиралась — на конкурс "Московская красавица" (тот самый, где победила Калинина) ее привела старшая сестра. Юля не выиграла, но понравилась организаторам, и ее пригласили на "Мисс СССР". Суханова не очень хорошо умела ходить на каблуках, отказалась от откровенного бикини, выбрав купальник поскромнее — но, может быть, именно этой непосредственностью и завоевала расположение судей. Настоящая советская модельПобедительнице досталось от конкуренток — куда более опытных моделей. Когда Юле вручили корону с огромным аквамарином, кто-то под шумок выковырял камень из награды и стащил. Кроме того, после конкурса один из организаторов, продюсер Юрий Кушнерев, подписал с девушкой кабальный контракт, по которому она должна была отдавать ему 90 процентов от собственных модельных гонораров. Когда Суханова решила разорвать соглашение, Кушнерев стал блокировать все предложения для нее от агентств, оставляя модель без работы. В итоге через три месяца после победы Юля решила уехать за границу.И там на Суханову начали сыпаться контракты, в том числе из-за экзотики происхождения: в самом деле, самая настоящая советская модель! Среди ее поклонников были и голливудские артисты, и восточный принц, который даже хотел на ней жениться. Но девушка замуж так и не вышла. Закончив карьеру модели, она занялась собственным делом, никак с шоу-бизнесом не связанным.Счастливые избранницыЧуть больше в фешен-индустрии повезло преемнице Сухановой — победительнице конкурса "Мисс СССР — 90". Уроженка Белоруссии Мария Кежа подписала несколько выгодных контрактов с французскими модельными домами. А затем стала дизайнером женских сумок и аксессуаров, основав собственный бренд, который продолжает успешно развиваться и сейчас.Последняя из советских мисс Ильмира Шамсутдинова, выигравшая титул в 1991-м, решила за рубеж на ПМЖ не уезжать. Она засветилась еще в нескольких международных конкурсах красоты, но в итоге выбрала счастливую семейную жизнь и занятия спортом — даже принимала участие в состязаниях по аквабайку.
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ссср, москва, стиль жизни, иван бунин, александр бенуа, муслим магомаев, мода
Культура, СССР, Москва, Стиль жизни, Иван Бунин, Александр Бенуа, Муслим Магомаев, мода

Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПобедительницы I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89": 1-е место — Юлия Суханова, 2-е место — Анна Горбунова, 3-е место — Екатерина Мещерякова
Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты Мисс СССР — 89: 1-е место — Юлия Суханова, 2-е место — Анна Горбунова, 3-е место — Екатерина Мещерякова - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 25 лет назад прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Организаторы уверяли, что смотр будет ежегодным и наши красавицы вполне могут конкурировать с фотомоделями с обложек дефицитных иностранных журналов. Кто побеждал и как это было — в материале РИА Новости.

Наша Маша

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкПобедительница конкурса "Московская красавица — 88" Мария Калинина демонстрирует платье на показе
Победительница конкурса Московская красавица-88 Мария Калинина демонстрирует платье на показе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
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Победительница конкурса "Московская красавица — 88" Мария Калинина демонстрирует платье на показе
Конкурсы среди русских красавиц проводили достаточно давно — правда, не в нашей стране, а среди эмигрантского сообщества в довоенные годы. В жюри "Мисс Россия" входили Иван Бунин, Сергей Лифарь и Александр Бенуа, а в числе победительниц однажды была даже дочь Шаляпина — Марина.
© РИА Новости / Сергей Птицын | Перейти в медиабанк

Победительница первого конкурса красоты "Московская красавица — 88" Мария Калинина (в центре) во время пресс-конференции .

Победительница первого конкурса красоты Московская красавица - 88 Мария Калинина во время пресс-конференции

Победительница первого конкурса красоты "Московская красавица — 88" Мария Калинина (в центре) во время пресс-конференции .

© РИА Новости / Сергей Птицын
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1 из 4
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Издательница журнала Энне Бурда (слева) и победительница конкурса "Московская красавица — 88" Мария Калинина (справа) на показе моделей одежды, организованном западногерманским журналом мод "Бурда".

Издательница журнала Энне Бурда и победительница конкурса Московская красавица-88 Мария Калинина на показе моделей одежды

Издательница журнала Энне Бурда (слева) и победительница конкурса "Московская красавица — 88" Мария Калинина (справа) на показе моделей одежды, организованном западногерманским журналом мод "Бурда".

© РИА Новости / Александр Макаров
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанк

Участницы Первого Московского конкурса красоты "Московская красавица — 88".

Участницы Первого Московского конкурса красоты Московская красавица-88

Участницы Первого Московского конкурса красоты "Московская красавица — 88".

© РИА Новости / Владимир Родионов
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3 из 4
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

Первый конкурс красоты "Московская красавица — 88". Участницы конкурса.

Участницы первого конкурса красоты Московская красавица - 88

Первый конкурс красоты "Московская красавица — 88". Участницы конкурса.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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4 из 4

Победительница первого конкурса красоты "Московская красавица — 88" Мария Калинина (в центре) во время пресс-конференции .

© РИА Новости / Сергей Птицын
Перейти в медиабанк
1 из 4

Издательница журнала Энне Бурда (слева) и победительница конкурса "Московская красавица — 88" Мария Калинина (справа) на показе моделей одежды, организованном западногерманским журналом мод "Бурда".

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
2 из 4

Участницы Первого Московского конкурса красоты "Московская красавица — 88".

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Первый конкурс красоты "Московская красавица — 88". Участницы конкурса.

© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
4 из 4
Первое официальное состязание в Советском Союзе состоялось в 88-м — под названием "Московская красавица". Победила 16-летняя Маша Калинина. Три ее главных конкурентки в финале не прошли по весьма сомнительным параметрам. У Оксаны Фандеры (ныне известной актрисы) не было столичной прописки. Ирина Суворова оказалась замужем и с ребенком — ей дали титул "миссис Москва". Ну а у Елены Дурневой не получилось поменять неблагозвучную фамилию в короткий срок.

Маша, завоевав заветный титул, работала фотомоделью для журнала Burda Moden. А затем уехала в Америку, где вышла замуж. Пыталась сниматься в кино, но в итоге сосредоточилась на здоровом образе жизни и теперь работает тренером по йоге.

Скромница Юля

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПервая мисс СССР — 1989 Юлия Суханова
Первая Мисс СССР-1989 Юлия Суханова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Первая мисс СССР — 1989 Юлия Суханова
"Мисс СССР — 89" проходил на главной шоу-площадке страны — в концертном зале "Россия". Готовились долго: на протяжении года проводили областные и городские состязания. Их победительницы и сошлись в честной битве в столице. В жюри позвали выдающихся представителей артистического сообщества — в том числе Муслима Магомаева и Ирину Скобцеву.
© РИА Новости / Игорь Бойко | Перейти в медиабанкФиналистки I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89", Государственный центральный концертный зал "Россия"
Финалистки I Всесоюзного конкурса красоты Мисс СССР - 89, Государственный центральный концертный зал Россия - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Игорь Бойко
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Финалистки I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89", Государственный центральный концертный зал "Россия"
Весть о том, что в Советском Союзе выбирают свою красавицу, активно обсуждали на Западе, где состязание сравнивали чуть ли не с первым полетом человека в космос. Мол, СССР снова погружается в неведомое, и как это отразится на тамошних консервативных нравах — можно только гадать. И правда: некоторые зрители, журналисты и партийные деятели оказались не готовы к дефиле красавиц в купальниках.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

I Всесоюзный конкурс красоты. Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей. Слева — Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула "Мисс СССР".

Демонстрация пляжных ансамблей

I Всесоюзный конкурс красоты. Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей. Слева — Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула "Мисс СССР".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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1 из 3
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

Участницы I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89" на отдыхе. Поселок Аксаково.

Участницы I Всесоюзного конкурса красоты Мисс СССР - 89 на отдыхе в поселке Аксаково

Участницы I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89" на отдыхе. Поселок Аксаково.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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2 из 3
© РИА Новости / Игорь Бойко | Перейти в медиабанк

I Всесоюзный конкурс красоты. Первая мисс СССР, 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова.

Первая Мисс СССР Юлия Суханова

I Всесоюзный конкурс красоты. Первая мисс СССР, 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова.

© РИА Новости / Игорь Бойко
Перейти в медиабанк
3 из 3

I Всесоюзный конкурс красоты. Во время подготовки к конкурсу девушки жили в подмосковном поселке Аксаково. Демонстрация пляжных ансамблей. Слева — Юлия Суханова, удостоенная на конкурсе титула "Мисс СССР".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Участницы I Всесоюзного конкурса красоты "Мисс СССР — 89" на отдыхе. Поселок Аксаково.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
2 из 3

I Всесоюзный конкурс красоты. Первая мисс СССР, 17-летняя московская десятиклассница Юлия Суханова.

© РИА Новости / Игорь Бойко
Перейти в медиабанк
3 из 3
Победила Юлия Суханова — девушка из простой семьи (ее мать работала в театральном буфете). Карьеру модели делать не собиралась — на конкурс "Московская красавица" (тот самый, где победила Калинина) ее привела старшая сестра. Юля не выиграла, но понравилась организаторам, и ее пригласили на "Мисс СССР".

Суханова не очень хорошо умела ходить на каблуках, отказалась от откровенного бикини, выбрав купальник поскромнее — но, может быть, именно этой непосредственностью и завоевала расположение судей.

Настоящая советская модель

Победительнице досталось от конкуренток — куда более опытных моделей. Когда Юле вручили корону с огромным аквамарином, кто-то под шумок выковырял камень из награды и стащил. Кроме того, после конкурса один из организаторов, продюсер Юрий Кушнерев, подписал с девушкой кабальный контракт, по которому она должна была отдавать ему 90 процентов от собственных модельных гонораров. Когда Суханова решила разорвать соглашение, Кушнерев стал блокировать все предложения для нее от агентств, оставляя модель без работы. В итоге через три месяца после победы Юля решила уехать за границу.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПобедительница I Всесоюзного конкурса красоты Юлия Суханова
Победительница I Всесоюзного конкурса красоты Юлия Суханова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Победительница I Всесоюзного конкурса красоты Юлия Суханова
И там на Суханову начали сыпаться контракты, в том числе из-за экзотики происхождения: в самом деле, самая настоящая советская модель! Среди ее поклонников были и голливудские артисты, и восточный принц, который даже хотел на ней жениться. Но девушка замуж так и не вышла. Закончив карьеру модели, она занялась собственным делом, никак с шоу-бизнесом не связанным.

Счастливые избранницы

© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанкКоролева, победительница конкурса "Мисс СССР — 90" Мария Кежа
Королева, победительница конкурса Мисс СССР - 90 Мария Кежа - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
Королева, победительница конкурса "Мисс СССР — 90" Мария Кежа
Чуть больше в фешен-индустрии повезло преемнице Сухановой — победительнице конкурса "Мисс СССР — 90". Уроженка Белоруссии Мария Кежа подписала несколько выгодных контрактов с французскими модельными домами. А затем стала дизайнером женских сумок и аксессуаров, основав собственный бренд, который продолжает успешно развиваться и сейчас.
© РИА Новости / Алексей Дитякин | Перейти в медиабанкИльмира Шамсутдинова
Ильмира Шамсутдинова - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дитякин
Перейти в медиабанк
Ильмира Шамсутдинова
Последняя из советских мисс Ильмира Шамсутдинова, выигравшая титул в 1991-м, решила за рубеж на ПМЖ не уезжать. Она засветилась еще в нескольких международных конкурсах красоты, но в итоге выбрала счастливую семейную жизнь и занятия спортом — даже принимала участие в состязаниях по аквабайку.

Картина Хулиган (Кот) художника Федора Богородского, представленная на выставке Москвичка. Женщины советской столицы 1920—1930-х в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Новые женщины: в Музее Москвы открылась главная выставка года
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