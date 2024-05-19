https://ria.ru/20240519/konkurs-1946436238.html

Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты

Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты - РИА Новости, 19.05.2024

Мисс СССР и Москвы: что стало с победительницами первых конкурсов красоты

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 25 лет назад прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Организаторы уверяли, что смотр будет... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:09

культура

ссср

москва

стиль жизни

иван бунин

александр бенуа

муслим магомаев

мода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946436461_0:182:3032:1888_1920x0_80_0_0_61a345e7adac744f17659e56a9c00cc7.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно 25 лет назад прошел первый всесоюзный конкурс "Мисс СССР — 89". Организаторы уверяли, что смотр будет ежегодным и наши красавицы вполне могут конкурировать с фотомоделями с обложек дефицитных иностранных журналов. Кто побеждал и как это было — в материале РИА Новости.Наша МашаКонкурсы среди русских красавиц проводили достаточно давно — правда, не в нашей стране, а среди эмигрантского сообщества в довоенные годы. В жюри "Мисс Россия" входили Иван Бунин, Сергей Лифарь и Александр Бенуа, а в числе победительниц однажды была даже дочь Шаляпина — Марина.Первое официальное состязание в Советском Союзе состоялось в 88-м — под названием "Московская красавица". Победила 16-летняя Маша Калинина. Три ее главных конкурентки в финале не прошли по весьма сомнительным параметрам. У Оксаны Фандеры (ныне известной актрисы) не было столичной прописки. Ирина Суворова оказалась замужем и с ребенком — ей дали титул "миссис Москва". Ну а у Елены Дурневой не получилось поменять неблагозвучную фамилию в короткий срок. Маша, завоевав заветный титул, работала фотомоделью для журнала Burda Moden. А затем уехала в Америку, где вышла замуж. Пыталась сниматься в кино, но в итоге сосредоточилась на здоровом образе жизни и теперь работает тренером по йоге.Скромница Юля"Мисс СССР — 89" проходил на главной шоу-площадке страны — в концертном зале "Россия". Готовились долго: на протяжении года проводили областные и городские состязания. Их победительницы и сошлись в честной битве в столице. В жюри позвали выдающихся представителей артистического сообщества — в том числе Муслима Магомаева и Ирину Скобцеву.Весть о том, что в Советском Союзе выбирают свою красавицу, активно обсуждали на Западе, где состязание сравнивали чуть ли не с первым полетом человека в космос. Мол, СССР снова погружается в неведомое, и как это отразится на тамошних консервативных нравах — можно только гадать. И правда: некоторые зрители, журналисты и партийные деятели оказались не готовы к дефиле красавиц в купальниках.Победила Юлия Суханова — девушка из простой семьи (ее мать работала в театральном буфете). Карьеру модели делать не собиралась — на конкурс "Московская красавица" (тот самый, где победила Калинина) ее привела старшая сестра. Юля не выиграла, но понравилась организаторам, и ее пригласили на "Мисс СССР". Суханова не очень хорошо умела ходить на каблуках, отказалась от откровенного бикини, выбрав купальник поскромнее — но, может быть, именно этой непосредственностью и завоевала расположение судей. Настоящая советская модельПобедительнице досталось от конкуренток — куда более опытных моделей. Когда Юле вручили корону с огромным аквамарином, кто-то под шумок выковырял камень из награды и стащил. Кроме того, после конкурса один из организаторов, продюсер Юрий Кушнерев, подписал с девушкой кабальный контракт, по которому она должна была отдавать ему 90 процентов от собственных модельных гонораров. Когда Суханова решила разорвать соглашение, Кушнерев стал блокировать все предложения для нее от агентств, оставляя модель без работы. В итоге через три месяца после победы Юля решила уехать за границу.И там на Суханову начали сыпаться контракты, в том числе из-за экзотики происхождения: в самом деле, самая настоящая советская модель! Среди ее поклонников были и голливудские артисты, и восточный принц, который даже хотел на ней жениться. Но девушка замуж так и не вышла. Закончив карьеру модели, она занялась собственным делом, никак с шоу-бизнесом не связанным.Счастливые избранницыЧуть больше в фешен-индустрии повезло преемнице Сухановой — победительнице конкурса "Мисс СССР — 90". Уроженка Белоруссии Мария Кежа подписала несколько выгодных контрактов с французскими модельными домами. А затем стала дизайнером женских сумок и аксессуаров, основав собственный бренд, который продолжает успешно развиваться и сейчас.Последняя из советских мисс Ильмира Шамсутдинова, выигравшая титул в 1991-м, решила за рубеж на ПМЖ не уезжать. Она засветилась еще в нескольких международных конкурсах красоты, но в итоге выбрала счастливую семейную жизнь и занятия спортом — даже принимала участие в состязаниях по аквабайку.

https://ria.ru/20240425/vystavka-1941984580.html

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, москва, стиль жизни, иван бунин, александр бенуа, муслим магомаев, мода