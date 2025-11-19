Рейтинг@Mail.ru
Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский
07:06 19.11.2025
Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский
Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский
украина, киев, россия, владимир мединский, антон чехов, михаил ломоносов, российское военно-историческое общество (рвио)
Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский

Владимир Мединский
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, запрещая и людей, и события, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в статье, которая опубликована на сайте "Комсомольской правды".
"Тотальная информационная война идет и в сфере истории. В августе 2025 года Киев официально подтвердил, что выводит свою преемственность от частей СС и бандеровцев. Фашистским крестам, которыми в годы войны награждались боевики ОУН/УПА*, присвоен статус госнаград Украины", - написал Мединский.
Он напомнил, что украинский институт национальной памяти опубликовал списки тех, чьи имена отныне на Украине должны быть преданы забвению, и отдельно списки "разрешенных" имен. При этом в основе как "запретительного", так и "разрешительного" списка оказались деятели культуры, театра, писатели, поэты, музыканты, художники, относящиеся к классике XVIII и XIX веков.
Он отметил, что в список "запрещенных" попали более 80 имен, например ученый и просветитель Михаил Ломоносов, поэты Василий Жуковский и Михаил Лермонтов, литературный критик и публицист Виссарион Белинский, писатели Иван Бунин и Иван Тургенев, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский, художник Василий Суриков. Поэтов и композиторов на Украине обвиняют в том, что они "прославляли российскую имперскую политику", добавил помощник президента.
"Речь не только о людях: в буквальном смысле "под нож" идут события истории, которые, казалось бы, забыть невозможно. Запрещены Полтава и Бородинская битва. За Полтаву, видимо, досталось и Пушкину. Александр Сергеевич тоже запрещен: обидел Мазепу", - продолжил Мединский.
Он упомянул, что Бородино теперь запрещено на Украине как событие, "связанное с реализацией агрессивной российской политики".
"Еще бы: русская армия агрессивно напала на мирных цивилизованных французов под Москвой, помешав москвичам сделать свой "европейский выбор", - иронично отметил председатель РВИО.
Наряду с этим, живописца Илью Репина на Украине "простили" за картину "Казаки пишут письмо турецкому султану", а художника Карла Брюллова - за то, что помог выкупить из крепостных поэта Тараса Шевченко, добавил Мединский.
Он упомянул, что герой Севастополя матрос Петр Кошка получил "индульгенцию" на Украине, поскольку был "истинно украинского" происхождения.
"Только в "разрешительном списке" он почему-то переименован в "матроса Кишку". Я бы на его месте обиделся. Хороший был Кошка матрос, смелый. Крымскую всю прошел, а погиб, спасая девочку из проруби в малороссийском селе. Вот он бы точно авторов "новой украинской истории", вздохнув, покрестил да под лед опустил", - уверен Мединский.
Прозаика Антона Чехова на Украине "тоже пока разрешили" как "украинского писателя", напомнил он.
"Да уж… Малороссию Чехов действительно ласково называл "Хохляндией". Злее и смешнее Чехова высмеивал "профессиональных хохлов" только киевлянин Михаил Булгаков. Булгакова, кстати, в списках нет. Странно. Недоработка", - иронично прокомментировал Мединский.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
