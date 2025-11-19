Киев ведет тотальную информационную войну в сфере истории, заявил Мединский

"Только в "разрешительном списке" он почему-то переименован в "матроса Кишку". Я бы на его месте обиделся. Хороший был Кошка матрос, смелый. Крымскую всю прошел, а погиб, спасая девочку из проруби в малороссийском селе. Вот он бы точно авторов "новой украинской истории", вздохнув, покрестил да под лед опустил", - уверен Мединский.