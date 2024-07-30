Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 30.07.2024 (обновлено: 06:23 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/odessa-1962833957.html
Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе
Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе - РИА Новости, 30.07.2024
Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе
Топонимика в Одессе меняется украинскими властями с целью формировать мнение о России как о враге, но стереть реальную историю города не получится, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:22
2024-07-30T06:23
россия
украина
одесса
сергей мельничук
иван бунин
михаил жванецкий
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_90d447d353343935c0fea4372218a77b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Топонимика в Одессе меняется украинскими властями с целью формировать мнение о России как о враге, но стереть реальную историю города не получится, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук. Власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени русского писателя Ивана Бунина, а также бульвар сатирика Михаила Жванецкого, сообщило ранее украинское издание "Страна". В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-морских сил. "Все подобные случаи - часть большого проекта по формированию нового исторического мифа. Власти Украины наивно полагают, что убрав упоминания России вокруг, они сотрут исторический контекст из памяти. Рассчитано это именно на молодое поколение, которое будет привыкать к новым реалиям. В учебниках - мифы, вокруг новые названия. Ставка на то, что удастся сформировать нарратив о России как об историческом враге, а другие упоминания стереть", - сказал Мельничук. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
россия
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fb30edb93792c4b1221aec18ccd25878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, одесса, сергей мельничук, иван бунин, михаил жванецкий, верховная рада украины, в мире
Россия, Украина, Одесса, Сергей Мельничук, Иван Бунин, Михаил Жванецкий, Верховная Рада Украины, В мире
Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе

Мельничук: переименования в Одессе рассчитаны на молодежь, историю не стереть

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Топонимика в Одессе меняется украинскими властями с целью формировать мнение о России как о враге, но стереть реальную историю города не получится, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени русского писателя Ивана Бунина, а также бульвар сатирика Михаила Жванецкого, сообщило ранее украинское издание "Страна". В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-морских сил.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Зеленский дал себе срок до ноября. Чего ждать?
19 июля, 08:00
"Все подобные случаи - часть большого проекта по формированию нового исторического мифа. Власти Украины наивно полагают, что убрав упоминания России вокруг, они сотрут исторический контекст из памяти. Рассчитано это именно на молодое поколение, которое будет привыкать к новым реалиям. В учебниках - мифы, вокруг новые названия. Ставка на то, что удастся сформировать нарратив о России как об историческом враге, а другие упоминания стереть", - сказал Мельничук.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00
 
РоссияУкраинаОдессаСергей МельничукИван БунинМихаил ЖванецкийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала