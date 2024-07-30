https://ria.ru/20240730/odessa-1962833957.html

Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе

Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе - РИА Новости, 30.07.2024

Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе

Топонимика в Одессе меняется украинскими властями с целью формировать мнение о России как о враге, но стереть реальную историю города не получится, заявил РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:22

2024-07-30T06:22

2024-07-30T06:23

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сергей мельничук

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в мире

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Топонимика в Одессе меняется украинскими властями с целью формировать мнение о России как о враге, но стереть реальную историю города не получится, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук. Власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени русского писателя Ивана Бунина, а также бульвар сатирика Михаила Жванецкого, сообщило ранее украинское издание "Страна". В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, переименуют в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого будет называться бульваром Военно-морских сил. "Все подобные случаи - часть большого проекта по формированию нового исторического мифа. Власти Украины наивно полагают, что убрав упоминания России вокруг, они сотрут исторический контекст из памяти. Рассчитано это именно на молодое поколение, которое будет привыкать к новым реалиям. В учебниках - мифы, вокруг новые названия. Ставка на то, что удастся сформировать нарратив о России как об историческом враге, а другие упоминания стереть", - сказал Мельничук. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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россия, украина, одесса, сергей мельничук, иван бунин, михаил жванецкий, верховная рада украины, в мире