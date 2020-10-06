https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578515088.html

Биография Садыра Жапарова

Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T20:24

2020-10-06T20:24

2020-10-06T20:24

садыр жапаров

справки

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Садыр Нургожоевич Жапаров <a href="http://who.ca-news.org/people:1725" target="_blank">родился</a> 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. В 1987 году начал трудовую деятельность рабочим в колхозе "Санташ" Чуйского района Киргизии.В 2006 году окончил Киргизско-российский <a href="https://ru.sputnik.kg/spravka/20170325/1032514019/zhaparov-sadyr-nurgozhoevich-biografiya.html" target="_blank">славянский университет</a> имени Бориса Ельцина.До 2005 года <a href="https://ru.sputnik.kg/society/20200302/1047254420/kyrgyzstan-sadyr-zhaparov-fakty.html" target="_blank">управлял рядом предприятий</a>. Был руководителем фермерского хозяйства "Солтонкул", директором нефтяной компании "Кергей", инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области, генеральным директором компаний "Гузель и "Нурнефтегаз".В 2005-2007, а также в 2010-2013 годы избирался депутатом Жогорку Кенеша.В 2007-2009 годы занимал должность советника президента Киргизии Курманбека Бакиева.В 2008-2009 годы был комиссаром Национального агентства Киргизии по предупреждению коррупции.В 2009-2010 годы возглавлял Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе Киргизии. Некоторое время <a href="https://ria.ru/20170402/1491287889.html" target="_blank">проживал на Кипре</a>.25 марта 2017 года Садыр Жапаров был задержан на киргизско-казахской границе и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима <a href="http://kg.kabar.kg/news/ukmk-sadyr-zhaparov-kamakka-alyndy/" target="_blank">за захват заложника</a>. Суд признал, что 7 октября 2013 годы в Караколе во время митинга, организованного Жапаровым, его участники насильно затолкали в автомобиль тогдашнего полпреда правительства в Иссык-Кульской области Эмиля Каптагаева. В ночь с 5 на 6 октября 2020 года Садыр Жапаров был <a href="https://ria.ru/20201006/protesty-1578347460.html" target="_blank">освобожден из тюрьмы</a> протестующими. 6 октября был наделен полномочиями <a href="https://ria.ru/20201006/premer-1578497872.html" target="_blank">премьер-министра Киргизии</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, справки