Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек. Архивное фото

В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ

БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей троих заместителей председателя госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили во вторник в пресс-службе президента страны.

Ранее во вторник президент страны Садыр Жапаров своим указом отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который занимал этот пост с 2020 года, бывший зампредседателя ведомства Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности госкомитета.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рысалиев Даниэл Ормонбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.