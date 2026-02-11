https://ria.ru/20260211/otstavka-2073542893.html
В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ
В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ - РИА Новости, 11.02.2026
В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ
Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей троих заместителей председателя госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили во вторник в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T00:20:00+03:00
2026-02-11T00:20:00+03:00
2026-02-11T00:20:00+03:00
киргизия
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_214:0:2558:1318_1920x0_80_0_0_2f1b0c00f6e0c755728c8487d6ae7bc6.jpg
https://ria.ru/20260210/zhaparov-2073532666.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579401479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb19b12138230908be3a330ea3fac17b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, садыр жапаров
В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ
Жапаров отправил в отставку трех зампредседателей ГКНБ Киргизии
БИШКЕК, 11 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемых должностей троих заместителей председателя госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), сообщили во вторник в пресс-службе президента страны.
Ранее во вторник президент страны Садыр Жапаров
своим указом отправил в отставку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который занимал этот пост с 2020 года, бывший зампредседателя ведомства Жумгалбек Шабданбеков назначен исполняющим обязанности госкомитета.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Рысалиев Даниэл Ормонбекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, указом президента Элизар Сманов и Курванбек Авазов также освобождены от занимаемых должностей заместителей ГКНБ.