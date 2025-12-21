Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого - РИА Новости, 21.12.2025
21.12.2025
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого - РИА Новости, 21.12.2025
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого
Лидеры Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отмечены премией мира за вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент...
в мире, узбекистан, таджикистан, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев
Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого

Путин: Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого за укрепление мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Лидеры Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отмечены премией мира за вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее на церемонии вручения Международной премии мира глава государства отметил, что премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого, была учреждена недавно, однако, инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Он напомнил, что премия призвана содействовать объединению благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин назвал символичным, что премия мира носит имя Льва Толстого
Вчера, 21:03
"Сегодня мы чествуем новых лауреатов премии имени Льва Николаевича Толстого, президента Киргизской республики Садыра Нургожоевича Жапарова, президента республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона и президента республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, - сказал Путин на церемонии.
Также лидер российского государства добавил, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделало достойный выбор.
"Считаю, лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал он на церемонии.
Торжественная церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Урегулирование границ Центральной Азии дает новые возможности, заявил Путин
Вчера, 20:42
 
