Путин рассказал, за что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев получили премию Толстого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Лидеры Киргизии, Узбекистана и Таджикистана отмечены премией мира за вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее на церемонии вручения Международной премии мира глава государства отметил, что премия, названная в честь Льва Николаевича Толстого , была учреждена недавно, однако, инициатива оказалась весьма востребованной, имеющей большой общественный и международный резонанс. Он напомнил, что премия призвана содействовать объединению благородных идей миротворчества, укрепления дружбы между нациями, защиты прав и свобод человека.

"Сегодня мы чествуем новых лауреатов премии имени Льва Николаевича Толстого, президента Киргизской республики Садыра Нургожоевича Жапарова, президента республики Таджикистан Эмомали Шариповича Рахмона и президента республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, - сказал Путин на церемонии.

Также лидер российского государства добавил, что жюри премии, в состав которого входят видные общественные и политические деятели, известные ученые, представители культурной среды из восьми стран, сделало достойный выбор.

"Считаю, лидеры Киргизии , Таджикистана и Узбекистана отмечены премией за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", - сказал он на церемонии.

Торжественная церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.