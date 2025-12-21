Рейтинг@Mail.ru
Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого - РИА Новости, 21.12.2025
22:08 21.12.2025
Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого
Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого - РИА Новости, 21.12.2025
Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал вручение премии мира имени Льва Толстого главам трех государств признанием их политической воли, направленной на... РИА Новости, 21.12.2025
в мире
таджикистан
узбекистан
россия
эмомали рахмон
садыр жапаров
в мире, таджикистан, узбекистан, россия, эмомали рахмон, садыр жапаров
В мире, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров
Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого

Рахмон: премия имени Толстого выражает политическую волю к взаимопониманию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал вручение премии мира имени Льва Толстого главам трех государств признанием их политической воли, направленной на взаимопонимание между странами.
В воскресенье в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова состоялась церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лидеру Таджикистана, а также главе киргизского государства Садыру Жапарову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
"Вручение премии имени Льва Толстого - это признание нашей политической воли, направленной на взаимопонимание между нашими странами", - сказал Рахмон на церемонии вручения премии.
По его словам, вручение премии стало результатом политических усилий трех стран.
"Подписание договора между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном о совместной точке госграниц является залогом добрососедских отношений и региональной стабильности. Эта проблема существовала более 100 лет", - отметил Рахмон.
Он заявил, что решение пограничного вопроса становится залогом дальнейшего развития и процветания Центральной Азии.
В миреТаджикистанУзбекистанРоссияЭмомали РахмонСадыр Жапаров
 
 
