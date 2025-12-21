Рахмон высказался о политическом значении премии имени Толстого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал вручение премии мира имени Льва Толстого главам трех государств признанием их политической воли, направленной на взаимопонимание между странами.
В воскресенье в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова состоялась церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого лидеру Таджикистана, а также главе киргизского государства Садыру Жапарову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
"Вручение премии имени Льва Толстого - это признание нашей политической воли, направленной на взаимопонимание между нашими странами", - сказал Рахмон на церемонии вручения премии.
По его словам, вручение премии стало результатом политических усилий трех стран.
"Подписание договора между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном о совместной точке госграниц является залогом добрососедских отношений и региональной стабильности. Эта проблема существовала более 100 лет", - отметил Рахмон.
Он заявил, что решение пограничного вопроса становится залогом дальнейшего развития и процветания Центральной Азии.