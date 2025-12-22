Рейтинг@Mail.ru
Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 22.12.2025
00:02 22.12.2025 (обновлено: 01:27 22.12.2025)
Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге
Неформальная встреча лидеров СНГ пройдет в Санкт-Петербурге
Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина. РИА Новости, 22.12.2025
санкт-петербург, россия, душанбе, владимир путин, дмитрий песков, эмомали рахмон, снг, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Душанбе, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Флаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Традиционная ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ пройдет в понедельник в Санкт-Петербурге по инициативе президента России Владимира Путина.
На саммите лидеров СНГ, который прошёл в Душанбе в октябре этого года президент России сообщил своим коллегам, что планирует "в узком кругу" подробно проинформировать их о результатах работы в Анкоридже на Аляске с американцами по поводу урегулирования ситуации на Украине.
Путин также пообещал хорошую культурную программу для лидеров стран СНГ, "связанную с каждой из республик". Он отметил, что в Санкт-Петербурге еще со времен Советского Союза сохранилось многое из того, что представляет культурную и историческую ценность для народов бывшего СССР, с чем было бы интересно ознакомиться гостям неформального саммита.
Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин во время традиционных ежегодных неформальных встреч лидеров старается показывать коллегам из СНГ интересные места Санкт-Петербурга и окрестностей города.
В прошлом году неформальный саммит прошёл на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, а в позапрошлом году лидеры стран Содружества посетили несколько парково-дворцовых комплексов в окрестностях Петербурга.
В воскресенье в северной столице прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета и состоялась церемония вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Киргизии Садыру Жапарову и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Лидеры трех стран были удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В торжественной церемонии принял участие и президент России Владимир Путин.
Зоны ЕАЭС и СНГ охватывают 730 миллионов потребителей, заявил Путин
Санкт-ПетербургРоссияДушанбеВладимир ПутинДмитрий ПесковЭмомали РахмонСНГВ мире
 
 
