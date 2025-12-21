Мирзиёев назвал премию имени Толстого символом следования идеалам писателя

По его словам, для Узбекистана укрепление регионального взаимодействия — "это приоритет внешней политики и осознанная стратегия, основанная на понимании нашей общей ответственности за будущее Центральной Азии". "Убеждён, что совместными усилиями мы продолжим работу по укреплению единства и сплочённости, расширению многостороннего сотрудничества в регионе", - добавил президент Узбекистана.