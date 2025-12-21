Мирзиёев назвал премию имени Толстого символом следования идеалам писателя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Международная премия мира имени Толстого является символом приверженности вечным идеалам гуманизма, к которому призывал русский писатель и мыслитель, заявил лауреат премии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В воскресенье в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории состоялась церемония вручения Международной премии мира имени Толстого, лауреатами которой стали президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин.
"Это премия — символ приверженности вечным идеалам гуманизма, к которому призывал русский писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой. Воспринимаю её получение как признание нашего общего вклада в превращение Центральной Азии в пространство мира, процветания и созидания", - заявил Мирзиёев на вручении премии.
По его словам, для Узбекистана укрепление регионального взаимодействия — "это приоритет внешней политики и осознанная стратегия, основанная на понимании нашей общей ответственности за будущее Центральной Азии". "Убеждён, что совместными усилиями мы продолжим работу по укреплению единства и сплочённости, расширению многостороннего сотрудничества в регионе", - добавил президент Узбекистана.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.