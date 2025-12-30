https://ria.ru/20251230/ataka-2065682219.html
В Киргизии заявили, что атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговоры
В Киргизии заявили, что атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговоры - РИА Новости, 30.12.2025
В Киргизии заявили, что атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговоры
Атака на государственную резиденцию российского лидера Владимира Путина подрывает переговорные усилия по урегулированию украинского кризиса, заявил... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:04:00+03:00
в мире
киргизия
новгородская область
россия
владимир путин
садыр жапаров
В Киргизии заявили, что атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговоры
Алагозов: атака на резиденцию Путина подрывает переговорные усилия по Украине