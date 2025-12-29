Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград

БИШКЕК, 29 дек – РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев указом нынешнего главы государства Садыра Жапарова был лишен всех госнаград республики, Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев указом нынешнего главы государства Садыра Жапарова был лишен всех госнаград республики, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе лидера страны.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года… постановляется: лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики: высшая степень отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры" (герой Кыргызской Республики - ред.), орден " Манас " II степени, орден "Данакер", медаль "Данк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказы о награждении Атамбаева аннулированы. Указом также поручено службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизии в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним.

Бывший глава Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.