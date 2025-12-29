Рейтинг@Mail.ru
Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 29.12.2025 (обновлено: 08:30 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/atambaev-2065280523.html
Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград - РИА Новости, 29.12.2025
Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев указом нынешнего главы государства Садыра Жапарова был лишен всех госнаград республики, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T07:19:00+03:00
2025-12-29T08:30:00+03:00
киргизия
в мире
алмазбек атамбаев
садыр жапаров
бишкек
манас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:92:2135:1293_1920x0_80_0_0_9e254aed9c4e2f68b498417b2beaae5b.jpg
https://ria.ru/20250417/sud-2011754947.html
https://ria.ru/20230214/atambaev-1851868917.html
киргизия
бишкек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_175:0:2104:1447_1920x0_80_0_0_56aebcb44b9982ecf68236cedb590e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, в мире, алмазбек атамбаев, садыр жапаров, бишкек, манас
Киргизия, В мире, Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Бишкек, Манас
Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград

Жапаров лишил экс-президента Киргизии Атамбаева всех госнаград

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 29 дек – РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев указом нынешнего главы государства Садыра Жапарова был лишен всех госнаград республики, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе лидера страны.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года… постановляется: лишить Атамбаева Алмазбека Шаршеновича следующих государственных наград Кыргызской Республики: высшая степень отличия Кыргызской Республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры" (герой Кыргызской Республики - ред.), орден "Манас" II степени, орден "Данакер", медаль "Данк", - говорится в сообщении.
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Суд вынес приговор Атамбаеву по делу об освобождении Батукаева
17 апреля, 10:29
Отмечается, что приказы о награждении Атамбаева аннулированы. Указом также поручено службе судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Киргизии в установленном порядке принять меры по изъятию государственных наград и документов к ним.
Бывший глава Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Атамбаев неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек, один спецназовец погиб.
В феврале 2023 года суд в Киргизии разрешил Атамбаеву покинуть пределы страны для прохождения лечения в Испании. С тех пор экс-президент в Киргизию не возвращался. В апреле 2025 Первомайский районный суд Бишкека заочно признал Атамбаева виновным по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, но наказание не назначил в связи со сроком давности преступления. В июне 2025 года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по кой-ташским событиям и ряду других уголовных дел.
Экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
В Киргизии отменили приговор в отношении экс-президента Атамбаева
14 февраля 2023, 10:28
 
КиргизияВ миреАлмазбек АтамбаевСадыр ЖапаровБишкекМанас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала