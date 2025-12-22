Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с президентом Таджикистана
16:58 22.12.2025 (обновлено: 17:07 22.12.2025)
Путин провел встречу с президентом Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент РИА Новости.
Путин провел встречу с президентом Таджикистана

РИА Новости: Путин в Петербурге встретился с президентом Таджикистана Рахмоном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент РИА Новости.
Рахмон прибыл в Петербург накануне, 21 декабря, для участия в заседании Высшего Евразийского совета. Кроме того, президент Таджикистана, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье были награждены Международной премии мира имени Толстого.
В понедельник лидеры государств СНГ посетили Эрмитаж и провели неформальную встречу. Ожидается, что Путин также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Предыдущая встреча Путина с Рахмоном состоялась 27 ноября на полях саммита ОДКБ в Бишкеке.
Рахмон рассказал об отношениях России и Таджикистана
27 ноября, 13:16
 
