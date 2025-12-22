https://ria.ru/20251222/vstrecha-2063896225.html
Путин провел встречу с президентом Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2025
