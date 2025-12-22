Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу

Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025

Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

"Экскурсия по Эрмитажу продолжается. К осмотру залов присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко ", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

Лидеры прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они примут участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.

Это не первое знакомство участников неформального саммита объединения с шедеврами главных музеев Петербурга . В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей . В 2023 году главы государств были на экскурсии по дворцово-парковым комплексам северной столицы - увидели Петергоф Царское село и музей-заповедник "Павловск".

Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.

Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.

Рафаэля Санти, Здесь можно увидеть парадные залы и апартаменты Зимнего дворца – официальной резиденции российских императоров, Военную галерею 1812 года и картинную галерею, начало которой положила императрица Екатерина Великая - в том числе, полотна Леонардо да Винчи Рембрандта , Тициана, Веласкеса и других мастеров.