Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.
"Экскурсия по Эрмитажу продолжается. К осмотру залов присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
На опубликованных кадрах генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал лидерам стран СНГ об экспозиции музея. Путин при этом по ходу его рассказа делился дополнительными деталями. Вместе с президентом России музей осмотрели премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Позднее к ним присоединился Лукашенко.
Лидеры прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они примут участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников неформального саммита объединения с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей. В 2023 году главы государств были на экскурсии по дворцово-парковым комплексам северной столицы - увидели Петергоф, Царское село и музей-заповедник "Павловск".
В этом году неформальный саммит пройдет без президента Азербайджана Ильхама Алиева - в Баку его отсутствие объяснили плотным рабочим графиком.
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.
Здесь можно увидеть парадные залы и апартаменты Зимнего дворца – официальной резиденции российских императоров, Военную галерею 1812 года и картинную галерею, начало которой положила императрица Екатерина Великая - в том числе, полотна Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта, Тициана, Веласкеса и других мастеров.
В Главном музейном комплексе находятся также Египетский зал, где можно полюбоваться древними саркофагами, рельефами и скульптурой, и Павильонный зал, где представлены часы "Павлин". Тут же расположены залы Античного искусства, Галерея графики и Галерея Петра Великого.