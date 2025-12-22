Рейтинг@Mail.ru
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 22.12.2025 (обновлено: 14:54 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ermitazh-2063836109.html
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу - РИА Новости, 22.12.2025
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу
Кремль опубликовал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:59:00+03:00
2025-12-22T14:54:00+03:00
санкт-петербург
россия
белоруссия
александр лукашенко
михаил пиотровский
никол пашинян
русский музей
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063853300_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_90344ca7c1cfb021593b607cd683f311.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063790224.html
https://ria.ru/20251222/putin-2063817490.html
санкт-петербург
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063853300_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_b13da807e6de5d207c03660f1eb660b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, белоруссия, александр лукашенко, михаил пиотровский, никол пашинян, русский музей, снг
Санкт-Петербург, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Михаил Пиотровский, Никол Пашинян, Русский музей, СНГ
Кремль показал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу

Кремль опубликовал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры экскурсии лидеров стран СНГ по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.
"Экскурсия по Эрмитажу продолжается. К осмотру залов присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.
На опубликованных кадрах генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал лидерам стран СНГ об экспозиции музея. Путин при этом по ходу его рассказа делился дополнительными деталями. Вместе с президентом России музей осмотрели премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Позднее к ним присоединился Лукашенко.
Лидеры прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они примут участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников неформального саммита объединения с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей. В 2023 году главы государств были на экскурсии по дворцово-парковым комплексам северной столицы - увидели Петергоф, Царское село и музей-заповедник "Павловск".
В этом году неформальный саммит пройдет без президента Азербайджана Ильхама Алиева - в Баку его отсутствие объяснили плотным рабочим графиком.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Песков рассказал о повестке неформального саммита лидеров СНГ
Вчера, 11:33
Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более 3 миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.
Здесь можно увидеть парадные залы и апартаменты Зимнего дворца – официальной резиденции российских императоров, Военную галерею 1812 года и картинную галерею, начало которой положила императрица Екатерина Великая - в том числе, полотна Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта, Тициана, Веласкеса и других мастеров.
В Главном музейном комплексе находятся также Египетский зал, где можно полюбоваться древними саркофагами, рельефами и скульптурой, и Павильонный зал, где представлены часы "Павлин". Тут же расположены залы Античного искусства, Галерея графики и Галерея Петра Великого.
Начало неформального саммита стран СНГ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Путин подвел итоги работы СНГ на неформальном саммите стран содружества
Вчера, 13:07
 
Санкт-ПетербургРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМихаил ПиотровскийНикол ПашинянРусский музейСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала