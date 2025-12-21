Центральная Азия становится пространством доверия, заявил Жапаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. После решения приграничных вопросов между государствами Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства и устойчивого развития, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Сегодня Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся. Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству", - сказал Жапаров на церемонии вручения премии мира имени Л.Н. Толстого в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого главе киргизского государства, а также лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
"Отдельно хочу выразить слова признательности президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание и вклад в углубление союзнических отношений, всестороннего стратегического партнерства между нашими странами и выстроенный особо доверительный политический диалог", - подчеркнул киргизский лидер.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Л.Н. Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.