Центральная Азия становится пространством доверия, заявил Жапаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. После решения приграничных вопросов между государствами Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства и устойчивого развития, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Сегодня Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся. Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству", - сказал Жапаров на церемонии вручения премии мира имени Л.Н. Толстого в Санкт-Петербурге

"Отдельно хочу выразить слова признательности президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание и вклад в углубление союзнических отношений, всестороннего стратегического партнерства между нашими странами и выстроенный особо доверительный политический диалог", - подчеркнул киргизский лидер.