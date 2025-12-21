Рейтинг@Mail.ru
Центральная Азия становится пространством доверия, заявил Жапаров
21.12.2025
Центральная Азия становится пространством доверия, заявил Жапаров
Центральная Азия становится пространством доверия, заявил Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. После решения приграничных вопросов между государствами Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства и устойчивого развития, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Сегодня Центральная Азия становится пространством доверия, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Очевидно, что окончательное урегулирование приграничных вопросов в регионе имеет огромное значение для евразийской безопасности и геополитической стабильности в целом, а также укрепляет статус интеграционных объединений и региональных форматов, участниками которых мы являемся. Достигнутые договоренности стали наглядным выражением искреннего стремления наших народов к миру, согласию и добрососедству", - сказал Жапаров на церемонии вручения премии мира имени Л.Н. Толстого в Санкт-Петербурге.
Гергиев вручил премию мира имени Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву
Торжественная церемония вручения Международной премии мира имени Л.Н. Толстого главе киргизского государства, а также лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
"Отдельно хочу выразить слова признательности президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание и вклад в углубление союзнических отношений, всестороннего стратегического партнерства между нашими странами и выстроенный особо доверительный политический диалог", - подчеркнул киргизский лидер.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Л.Н. Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.
Жапаров поблагодарил лидеров ЕАЭС за своевременные поставки нефтепродуктов
