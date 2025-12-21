Путин принимает участие в церемонии вручении премии мира имени Л. Толстого

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, лауреатами которой стали лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Торжественная церемония проходит в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.