Путин принимает участие в церемонии вручении премии мира имени Л. Толстого

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, лауреатами которой стали лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.
Торжественная церемония проходит в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.