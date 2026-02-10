https://ria.ru/20260210/kirgiziya-2073488019.html
В пресс-службе президента Киргизии объяснили отставку главы спецслужб
Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил в отставку главу спецслужб Камчыбека Ташиева, чтобы не допустить раскола в обществе и укрепить единство, сообщил РИА... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
киргизия
садыр жапаров
киргизия
в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
