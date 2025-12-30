https://ria.ru/20251230/putin-2065620362.html
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2025
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров стран Центральной Азии, сообщается на официальном сайте Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:17:00+03:00
2025-12-30T12:17:00+03:00
2025-12-30T12:17:00+03:00
россия
центральная азия
владимир путин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251230/putin-2065605966.html
россия
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, владимир путин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров
Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с наступающим Новым годом