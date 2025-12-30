Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
12:17 30.12.2025
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров стран Центральной Азии, сообщается на официальном сайте Кремля. РИА Новости, 30.12.2025
россия, центральная азия, владимир путин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров
Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с Новым годом

Путин поздравил лидеров стран Центральной Азии с наступающим Новым годом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством лидеров стран Центральной Азии, сообщается на официальном сайте Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю Рождества и наступающего Нового, 2026 года главам иностранных государств и правительств. В их числе президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", - сообщили в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Путин в 2025 году семь раз побывал за рубежом
Россия Центральная Азия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаров
 
 
