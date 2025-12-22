Рейтинг@Mail.ru
Путин и лидеры стран СНГ посмотрели на работу знаменитых часов "Павлин"
15:10 22.12.2025 (обновлено: 18:35 22.12.2025)
Путин и лидеры стран СНГ посмотрели на работу знаменитых часов "Павлин"
Путин и лидеры стран СНГ посмотрели на работу знаменитых часов "Павлин"
2025-12-22T15:10:00+03:00
2025-12-22T18:35:00+03:00
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент РФ Владимир Путин, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025
С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества, в ходе посещения Эрмитажа посмотрели на работу уникального механизма - знаменитых часов "Павлин".
Механизм для лидеров завёл заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа — хранитель часов "Павлин" Михаил Гурьев.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Лидеры с интересом наблюдали за работой часов. Пояснения давал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Финальный звук механизма - кукареканье петуха - вызвал у лидеров живую реакцию.
Вместе с президентом России на экскурсии по Эрмитажу были президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Лидеры зашли в Павильонный зал Малого Эрмитажа вместе. Путин по дороге беседовал с Токаевым. Мирзиёев и Рахмон, оказавшиеся в последних рядах, взялись за руки и подошли ближе, чтобы посмотреть на работу часов.
В свою очередь хранитель часов "Павлин" Михаил Гурьев признался журналистам, что всегда волнуется перед заводом часов, однако перед высокими гостями делает это не впервые.
Часы "Павлин" изготовлены из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. Механизм был заказан фаворитом Екатерины II князем Потемкиным для Эрмитажа императрицы. Часы были привезены в Россию в разобранном виде, собрал их и привел в действие знаменитый русский механик Иван Кулибин. На сегодняшний день это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии.
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ перед началом экскурсии в Государственном Эрмитаже в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
