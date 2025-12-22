Путин и лидеры стран СНГ посмотрели на работу знаменитых часов "Павлин"

С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит Содружества, в ходе посещения Эрмитажа посмотрели на работу уникального механизма - знаменитых часов "Павлин".

В свою очередь хранитель часов "Павлин" Михаил Гурьев признался журналистам, что всегда волнуется перед заводом часов, однако перед высокими гостями делает это не впервые.