Жапаров поблагодарил лидеров ЕАЭС за своевременные поставки нефтепродуктов - РИА Новости, 21.12.2025
20:33 21.12.2025
Жапаров поблагодарил лидеров ЕАЭС за своевременные поставки нефтепродуктов
Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта... РИА Новости, 21.12.2025
белоруссия
россия
казахстан
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
белоруссия, россия, казахстан, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, В мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 21 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко и главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева за своевременные поставки Бишкеку нефтепродуктов.
"Хотел бы выразить признательность уважаемым коллегам Владимиру Владимировичу Путину, Александру Григорьевичу Лукашенко и Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за своевременную поддержку Кыргызской Республики в поставках нефтепродуктов", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По словам Жапарова, это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках Евразийского экономического союза. "Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - уточнил он.
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о свободной торговле
БелоруссияРоссияКазахстанВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
