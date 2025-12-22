Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу

Это не первое знакомство участников мероприятия с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей, в 2023-м — Петергоф, Царское село и музей-заповедник "Павловск".

Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более трех миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.