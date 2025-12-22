Рейтинг@Mail.ru
12:44 22.12.2025
Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу
Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу
Прибытие лидеров стран СНГ в Эрмитаж
Лидеры стран – участниц Содружества Независимых Государств собираются в Эрмитаже на неформальный саммит
2025-12-22T12:44
true
PT0M50S
Путин и Пиотровский в Эрмитаже
Владимир Путин вместе с генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским ожидает прибытия в музей глав делегаций государств – участников СНГ. Запланирован совместный осмотр основных экспонатов музея.
2025-12-22T12:44
true
PT0M16S
С. ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин организовал для лидеров СНГ экскурсию по Эрмитажу, сообщила пресс-служба Кремля.
Музей осматривают главы Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Путин лично рассказал коллегам об Эрмитаже.
Лидеры прибыли в Петербург накануне. В воскресенье состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, сегодня они примут участие в неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников мероприятия с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей, в 2023-м — Петергоф, Царское село и музей-заповедник "Павловск".
В этом году неформальный саммит пройдет без президента Азербайджана Ильхама Алиева — в Баку его отсутствие объяснили плотным рабочим графиком.
Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира, важнейший научный и просветительский центр. Он хранит более трех миллионов памятников культуры разных эпох и народов: от глубокой древности до наших дней, от Античного мира и Древнего Востока до Западной Европы и России. Это произведения живописи и графики, скульптура, монеты и медали, археологические материалы.
