Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина

БИШКЕК, 30 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию лидера России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области", - написал пресс-секретарь на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.