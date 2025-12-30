Рейтинг@Mail.ru
Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина
15:04 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/zhaparov-2065682397.html
Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина
Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина
Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию лидера России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:04:00+03:00
2025-12-30T15:04:00+03:00
россия
киргизия
новгородская область
садыр жапаров
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579732976_0:91:1620:1002_1920x0_80_0_0_3b20f97067c2ef78cb311948da031513.jpg
https://ria.ru/20251230/ataka-2065682219.html
россия
киргизия
новгородская область
россия, киргизия, новгородская область, садыр жапаров, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, facebook
Россия, Киргизия, Новгородская область, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Facebook
Президент Киргизии выразил обеспокоенность атакой на резиденцию Путина

Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность атакой ВСУ на резиденцию Путина

БИШКЕК, 30 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке ВСУ на резиденцию лидера России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров выразил крайнюю обеспокоенность сообщениями об атаке на государственную резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина в Новгородской области", - написал пресс-секретарь на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, как экстремистская).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Киргизии заявили, что атака ВСУ на резиденцию Путина подрывает переговоры
15:04
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияКиргизияНовгородская областьСадыр ЖапаровВладимир ПутинСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныFacebook
 
 
