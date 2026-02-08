Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии обвиняемого в убийствах и изнасилованиях нашли мертвым в СИЗО
11:54 08.02.2026 (обновлено: 17:04 08.02.2026)
В Киргизии обвиняемого в убийствах и изнасилованиях нашли мертвым в СИЗО
Обвиняемый в ряде убийств и изнасилований Кумарбек Абдыров, из-за которого в Киргизии хотели вернуть смертную казнь, найден мертвым в камере следственного... РИА Новости, 08.02.2026
происшествия
киргизия
бишкек
садыр жапаров
киргизия
бишкек
происшествия, киргизия, бишкек, садыр жапаров
Происшествия, Киргизия, Бишкек, Садыр Жапаров
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
БИШКЕК, 8 фев — РИА Новости. Обвиняемый в ряде убийств и изнасилований Кумарбек Абдыров, из-за которого в Киргизии хотели вернуть смертную казнь, найден мертвым в камере следственного изолятора в Бишкеке, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-центре Госслужбы исполнения наказаний республики.
Как говорится в сообщении, "обвиняемый А. К. К. (Кумарбек Абдыров. — Прим. ред.) был обнаружен" мертвым в камере.
Уточняется, что ему пытались оказать медицинскую помощь.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГСИН совместно с представителями прокуратуры по надзору за соблюдением законов в учреждениях. По факту происшествия собраны необходимые материалы и зарегистрированы в установленном порядке. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится доследственная проверка", — добавили в ведомстве.
В прошлом году Абдыров дал признательные показания по резонансному делу об убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней девушки в сентябре 2025 года. После этого преступления президент Киргизии Садыр Жапаров предложил вернуть в республике смертную казнь, однако Конституционный суд страны признал недопустимым такое изменение закона.
В МВД сообщали, что Абдыров может быть причастен и к другим изнасилованиям и убийствам.
