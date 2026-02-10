Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/zhaparov-2073532666.html
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе - РИА Новости, 10.02.2026
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
Слова президента Киргизии Садыра Жапарова о расколе в обществе относились не к экс-главе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:18:00+03:00
2026-02-10T22:18:00+03:00
киргизия
россия
садыр жапаров
facebook
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_3fb5c964e2f9068f03c54e6d7afcbc83.jpg
https://ria.ru/20260210/kirgiziya-2073488019.html
https://ria.ru/20251201/kirgiziya-2058945564.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695088_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_415b29ca2043969ba11ace3955c85126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, россия, садыр жапаров, facebook, в мире
Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Facebook, В мире
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе

Алагозов: слова Жапарова о расколе в обществе не относились к Ташиеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 10 фев – РИА Новости. Слова президента Киргизии Садыра Жапарова о расколе в обществе относились не к экс-главе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку Ташиеву, а к людям, манипулирующим именем генерала, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
“Президент Садыр Нургожоевич, говоря: “Я принял решение с целью не допустить раскола в обществе, в том числе среди государственных структур, а наоборот, укрепить единство”, — не имел в виду Камчыбека Кыдыршаевича”, - написал Алагозов на своей странице в социальной сети Facebook* (признана в РФ экстремистской).
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В пресс-службе президента Киргизии объяснили отставку главы спецслужб
Вчера, 17:25
По словам пресс-секретаря, речь идет о том, что ряд политиков, среди которых занимавший в прошлом пост вице-премьера Бекболот Талгарбеков и экс-депутат Эмилбек Узакбаев, манипулировали именем Ташиева, пытаясь влиять на общественных деятелей, депутатов парламента и представителей интеллигенции. “Этими своими действиями они спровоцировали создание напряженной ситуации в обществе”, - уточнил Алагозов.
Ранее во вторник указом Жапарова были освобождены от должностей глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и три его заместителя.
В начале недели в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Среди подписавших были и упомянутые Талгарбеков и Узакбаев, а также бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Голосование на досрочных выборах в парламент Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Жапаров рассказал об укреплении демократических институтов в Киргизии
1 декабря 2025, 15:09
 
КиргизияРоссияСадыр ЖапаровFacebookВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала