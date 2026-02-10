В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе

БИШКЕК, 10 фев – РИА Новости. Слова президента Киргизии Садыра Жапарова о расколе в обществе относились не к экс-главе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку Ташиеву, а к людям, манипулирующим именем генерала, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

“Президент Садыр Нургожоевич, говоря: “Я принял решение с целью не допустить раскола в обществе, в том числе среди государственных структур, а наоборот, укрепить единство”, — не имел в виду Камчыбека Кыдыршаевича”, - написал Алагозов на своей странице в социальной сети Facebook * (признана в РФ экстремистской).

По словам пресс-секретаря, речь идет о том, что ряд политиков, среди которых занимавший в прошлом пост вице-премьера Бекболот Талгарбеков и экс-депутат Эмилбек Узакбаев, манипулировали именем Ташиева, пытаясь влиять на общественных деятелей, депутатов парламента и представителей интеллигенции. “Этими своими действиями они спровоцировали создание напряженной ситуации в обществе”, - уточнил Алагозов.

Ранее во вторник указом Жапарова были освобождены от должностей глава ГКНБ Киргизии Камчыбек Ташиев и три его заместителя.

В начале недели в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Среди подписавших были и упомянутые Талгарбеков и Узакбаев, а также бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции.