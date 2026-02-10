https://ria.ru/20260210/zhaparov-2073532666.html
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе - РИА Новости, 10.02.2026
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
Слова президента Киргизии Садыра Жапарова о расколе в обществе относились не к экс-главе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку... РИА Новости, 10.02.2026
киргизия
россия
садыр жапаров
в мире
киргизия
россия
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
Алагозов: слова Жапарова о расколе в обществе не относились к Ташиеву
БИШКЕК, 10 фев – РИА Новости. Слова президента Киргизии Садыра Жапарова о расколе в обществе относились не к экс-главе государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбеку Ташиеву, а к людям, манипулирующим именем генерала, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
"Президент Садыр Нургожоевич, говоря: "Я принял решение с целью не допустить раскола в обществе, в том числе среди государственных структур, а наоборот, укрепить единство", — не имел в виду Камчыбека Кыдыршаевича", - написал Алагозов на своей странице в социальной сети Facebook
* (признана в РФ
экстремистской).
По словам пресс-секретаря, речь идет о том, что ряд политиков, среди которых занимавший в прошлом пост вице-премьера Бекболот Талгарбеков и экс-депутат Эмилбек Узакбаев, манипулировали именем Ташиева, пытаясь влиять на общественных деятелей, депутатов парламента и представителей интеллигенции. “Этими своими действиями они спровоцировали создание напряженной ситуации в обществе”, - уточнил Алагозов.
Ранее во вторник указом Жапарова
были освобождены от должностей глава ГКНБ Киргизии
Камчыбек Ташиев и три его заместителя.
В начале недели в СМИ Киргизии было опубликовано обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурланбеку Тургунбек уулу с призывом провести в стране досрочные президентские выборы. Среди подписавших были и упомянутые Талгарбеков и Узакбаев, а также бывшие премьеры, экс-депутаты, активисты и представители интеллигенции.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская