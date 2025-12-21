Гергиев вручил премию мира имени Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву

С-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Председатель жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого дирижер Валерий Гергиев вручил медали премии президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, руководителю Киргизии Садыру Жапарову и лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Торжественная церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учрежден 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность.
Медаль премии представляет собой круг с изображением барельефа Л.Н. Толстого, декоративной окантовкой "оливковая ветвь" и надписями: "Премия мира" на русском и английском языках.
Первая Международная премия мира имени Льва Толстого была присуждена Африканскому союзу в 2024 году.