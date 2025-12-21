Гергиев вручил премию мира имени Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву

Торжественная церемония состоялась в здании петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Ранее главы государств приняли участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры трех стран удостоены этой общественной награды за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.