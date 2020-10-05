https://ria.ru/20201005/vasilev-1578264498.html

Биография Владимира Васильева

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. РИА Новости, 05.10.2020

2020-10-05T16:44

2020-10-05T16:44

2020-10-05T16:44

россия

отставки и назначения - новости

владимир васильев

справки

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Владимир Абдуалиевич Васильев <a href="http://vavasiliev.ru/biography/" target="_blank">родился 11 августа 1949 года</a> в городе Клин Московской области.В 1967-1968 годах проходил срочную службу в Советской Армии. В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, в 1978 году – Всесоюзный юридический заочный институт (ныне Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина), в 1991 году – Академию МВД СССР (ныне Академия управления МВД РФ). Кандидат юридических наук. С 1972 года <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev" target="_blank">Владимир Васильев</a> работал в управлении по борьбе с хищениями социалистической собственности (БХСС) Бауманского РУВД Москвы: следователем, инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.В 1983-1987 годах он был начальником отдела, заместителем начальника УБХСС ГУВД города Москвы.С 1991 по 1992 год работал главным инспектором инспекции Службы организации управления МВД РСФСР, с 1992 по 1993 год - главным инспектором Главной инспекции Штаба МВД России.С 1993 по 1995 год был заместителем начальника Штаба МВД России – начальником оперативного управления.В 1995-1997 годах – первый заместитель начальника ГУВД города Москвы – начальник Штаба.В 1997 году Васильев занял пост первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. В том же году назначен первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации – начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.С 1998 по 1999 год он был первым заместителем министра внутренних дел РФ.В 1999-2001 годах работал заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.В 2001-2003 годах занимал пост статс-секретаря – заместителя министра внутренних дел РФ.С 2003 года Васильев избирался депутатом Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов.В Госдуме <a href="http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/23210/" target="_blank">IV</a> и <a href="http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/23791/" target="_blank">V созывов</a> был председателем Комитета по безопасности. В Госдуме V и VI созывов <a href="http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/131464/" target="_blank">входил</a> в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. В Госдуме VI и VII созывов <a href="http://old.duma.gov.ru/structure/deputies/1756714/" target="_blank">являлся заместителем</a> председателя Госдумы, руководителем фракции "Единая Россия". 3 октября 2017 года Васильев был <a href="https://ria.ru/politics/20171003/1506102630.html" target="_blank">назначен</a> временно исполняющим обязанности главы Дагестана. 9 сентября 2018 года Владимир Васильев был избран главой республики Дагестан тайным голосованием депутатами народного собрания Дагестана. 5 октября 2020 года президент России Владимир Путин <a href="https://ria.ru/20201005/dagestan-1578255591.html" target="_blank">принял отставку</a> главы Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником.Васильев<a href="http://megabook.ru/article/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank"> имеет звание генерал-полковника милиции</a>. Заслуженный юрист РФ (2006). <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38476" target="_blank">Награжден орденами</a> "За заслуги перед Отечеством" IV, III и <a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/44455" target="_blank">II степени</a>, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, отставки и назначения - новости, владимир васильев, справки