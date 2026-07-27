Путин вручил почетные грамоты руководителям пяти думских фракций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций.
- Благодарность главы государства объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций, передает корреспондент РИА Новости.
Благодарность главы государства объявлена Владимиру Васильеву ("Единая Россия"), Геннадию Зюганову (КПРФ), Сергею Миронову ("Справедливая Россия"), Леониду Слуцкому (ЛДПР) и Алексею Нечаеву ("Новые люди").