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Путин вручил почетные грамоты руководителям пяти думских фракций - РИА Новости, 27.07.2026
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14:42 27.07.2026
Путин вручил почетные грамоты руководителям пяти думских фракций

Путин вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций.
  • Благодарность главы государства объявлена Владимиру Васильеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Леониду Слуцкому и Алексею Нечаеву.
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил почетные грамоты руководителям всех пяти думских фракций, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва.
Благодарность главы государства объявлена Владимиру Васильеву ("Единая Россия"), Геннадию Зюганову (КПРФ), Сергею Миронову ("Справедливая Россия"), Леониду Слуцкому (ЛДПР) и Алексею Нечаеву ("Новые люди").
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