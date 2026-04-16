"Катастрофа неизбежна". Такого не было со времен Второй мировой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Михаил Катков. НАТО переживает сильнейший кризис в истории и, возможно, в ближайшие десять лет распадется. Власти США могли бы это ускорить, но мешают административные барьеры. Что происходит в Североатлантическом альянсе — в материале РИА Новости.

Прощай, Америка

Война с Ираном затягивается, и Трамп все чаще критикует союзников по НАТО, отказывающихся помогать. По его словам, американцы должны пересмотреть отношение к альянсу. В частности, он больше не видит смысла финансировать организацию, так как ее главная задача свелась к противостоянию с Москвой.

"Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь защититься от России. Если задуматься, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного смехотворно, но мы потратили на это триллионы долларов", — заявил президент США.

Генсек НАТО Марк Рютте попытался его успокоить, но встреча обернулась скандалом. Как сообщает Politico, речь Трампа была "сплошным потоком оскорблений". По данным Financial Times, он угрожал наказать европейцев за непокорность. В свою очередь, Рютте, не углубляясь в подробности, рассказал, что Трамп был явно разочарован.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, страны Европы разрабатывают запасной план по защите региона на случай выхода США из НАТО. Программа начала набирать популярность после того, как ее поддержала Германия.

"Только после смены позиции Берлина создание запасного плана превратилось в решение практических военных вопросов, таких как управление воздушной и ракетной обороной НАТО, маршруты для переброски подкреплений в Польшу и страны Балтии, логистические сети и проведение крупных военных учений, если военачальники США отстранятся", — пишет WSJ.

Вместе с тем участники программы не хотят конкурировать с Североатлантическим альянсом. В идеале им бы хотелось, чтобы США вообще никуда не уходили, а передали европейцам значительную часть полномочий по работе организации. Издание уточняет, что эта идея зародилась в 2025 году. В дальнейшем для ее развития были два стимула: планы Трампа по захвату Гренландии и нападение США на Иран, к которому европейцы отказались присоединиться.

На этом фоне бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис подчеркнула, что Трамп не видит смысла в объединениях.

"Этот президент — первый в истории США со Второй мировой войны, который не верит в имеющиеся у нас с дружественными нациями союзы и не считает, что у нас есть обязанность поддерживать стандарты международных законов и норм в контексте территориальной целостности и суверенитета", — сказала она.

Плохой папа

В Европе многие уверены, что дни НАТО сочтены. По словам бывшего евродепутата от Франции Филиппа де Вилье, "отец-основатель" больше не хочет этого союза, потому что не узнает свое творение.

"А ведь НАТО — это его ребенок, ребенок Америки, созданный для того, чтобы поработить Европу", — подчеркнул политик.

Министр финансов Норвегии и бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что альянс может развалиться в ближайшие десять лет. Он напомнил, что Трамп угрожал выйти из организации еще во время первого срока в 2018-м. Тогда США все-таки остались, однако необязательно так будет и в этот раз.

"Никто не может с уверенностью сказать, насколько это вероятно. Но когда такого рода заявления делает американский президент, надо относиться к ним серьезно", — отметил Столтенберг.

Трамп поссорился даже с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая еще недавно считалась одной из его сторонниц в ЕС. Непосредственным поводом стали нападки американца на папу римского Льва XIV, осудившего нападение США на Иран. По словам Трампа, если бы он не был президентом Соединенных Штатов, священник не стал бы понтификом. Мелони посчитала эти слова неприемлемыми.

"Это она неприемлема, потому что ей все равно, есть ли у Ирана ядерное оружие и взорвал бы он Италию за две минуты, если бы у него была такая возможность. <…> Она совсем не такая, как я думал. <…> Она уже не тот человек, и Италия никогда не будет прежней страной. Миграция убивает Италию и всю Европу", — сказал американский лидер.

Тем временем спикер парламента Словении Зоран Стеванович заявил, что намерен организовать референдум по выходу страны из НАТО. По его словам, Любляна должна ориентироваться на интересы собственного народа, а не каких-то великих держав. Стеванович готов сотрудничать с ними, но не подчиняться.

Назло кондуктору

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что ненависть Трампа к НАТО вызвана не только позицией союзников по войне с Ираном. С его точки зрения, они в принципе по-разному смотрят на мир.

"Большинство европейских правительств — глобалисты. Трамп, напротив, выступает с национал-консервативных позиций. В частности, он и многие члены его команды уверены: главная ошибка Гитлера заключалась в том, что он напал на Советский Союз. В связи с этим Трамп не видит смысла в противостоянии НАТО с Россией. Он хочет двигать организацию на север для освоения Арктики. В том числе для этого он рассчитывает взять под контроль Гренландию", — поясняет Васильев.

Также эксперт указывает, что сегодня США намного больше заинтересованы не в Европе, а в укреплении влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для этого нужно как можно скорее примирить европейцев с Россией и переключиться на противостояние с Китаем.

"Кроме того, у Трампа есть личные причины не любить европейских лидеров. Он помнит, как они поддерживали Демократическую партию и радовались завершению его первого президентского срока. По его мнению, они слабые местечковые политики, которые только мешаются под ногами", — говорит Васильев.

В свою очередь, президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина уверена, что Трамп не выйдет из НАТО, как бы ему этого ни хотелось.

"Будучи конгрессменом, Марко Рубио понял, что Трамп может вновь стать президентом США. В связи с этим по его инициативе конгресс запретил главе государства по своему желанию выходить из НАТО. Чтобы сделать это, Трампу нужно заручиться поддержкой двух третей обеих палат парламента, что просто невозможно", — уточняет Пархалина.

Вместе с тем Трамп, судя по всему, перебросит американские войска из стран Европы, больше других возмущавшихся его политикой, в те, которые стараются с ним не конфликтовать. В частности, солдаты из Германии, Италии и Испании отправятся в Польшу, Румынию и одну из балтийских республик. Кроме того, Вашингтон сократит участие в европейских военных учениях.

"Таким образом, США теряют влияние не только на Европу, но и вообще на весь мир, но Трампа это не интересует. Личная обида на европейцев затмила его разум. В том числе это проявилось в нападках на папу римского", — отмечает Пархалина.