Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
07:46 21.01.2026
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков

Песков: Путин постоянно контактирует с лидерами парламентских фракций

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с лидерами парламентских фракций, чаще всего такие встречи проходят в неформальном и непубличном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент постоянно контактирует с лидерами фракций. И чаще всего такие встречи проходят в неформальном и непубличном режиме", - сказал Песков "Ведомостям".
Издание со ссылкой на источники сообщило, что у президента состоялась встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, в ближайшее время могут быть также встречи с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым и руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым.
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков
Вчера, 13:13
