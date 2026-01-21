Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с лидерами парламентских фракций, чаще всего такие встречи проходят в неформальном и непубличном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.