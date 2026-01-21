https://ria.ru/20260121/putin-2069214608.html
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков - РИА Новости, 21.01.2026
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин постоянно контактирует с лидерами парламентских фракций, чаще всего такие встречи проходят в неформальном и непубличном режиме,... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T07:46:00+03:00
2026-01-21T07:46:00+03:00
2026-01-21T07:46:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
геннадий зюганов
владимир путин
лдпр
справедливая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260120/putin-2069012833.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, геннадий зюганов, владимир путин, лдпр, справедливая россия, кпрф
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Владимир Путин, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ
Путин постоянно контактирует с лидерами партий, сообщил Песков
Песков: Путин постоянно контактирует с лидерами парламентских фракций