Трампу осталось полгода. Израиль похоронил величие США

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Большинство американцев против войны в Иране и боятся наземного вторжения, показывают опросы. Однако Дональд Трамп демонстративно отвергает любую критику и проводит коллективные молитвы, чтобы Бог дал ему сил разрушить Тегеран. Что происходит в Вашингтоне — в материале РИА Новости.

Президент меньшинства

По данным социологического центра Ipsos, лишь 27% американцев одобрили нападение на Иран. Компания SSRS насчитала 41% сторонников бомбардировок, а возможную наземную операцию поддерживают только 12% респондентов. Власти США ранее заявляли, что готовы отправить солдат в Иран, если это потребуется для достижения целей операций.

© AP Photo / Vahid Salemi Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Мужчина с иранским флагом на месте удара в Тегеране

Только 27% опрошенных считают, что США исчерпали дипломатические средства перед нанесением ударов, 39% уверены, что нужно было прилагать больше усилий в сфере дипломатии. Большинство респондентов также ожидают, что военная операция сделает Иран большей угрозой для США, чем раньше, — так ответили 54% против 46%, считающих, что это уменьшает угрозу для Америки.

Рупор республиканской пропаганды телеканал Fox News сообщил, что ровно 50% американцев поддержали нападение США на Иран. В то же время там указали, что 51% респондентов обвиняют Трампа в преувеличении угрозы, исходящей от Тегерана.

"Я не думаю, что опросы низкие. Послушайте, низкие они или нет, я считаю, что они, вероятно, в порядке. Но дело не в опросах. Нельзя позволить Ирану, стране, которой управляют сумасшедшие люди, обладать ядерным оружием", — прокомментировал Трамп данные социологов.

© REUTERS / Elizabeth Frantz Министр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне © REUTERS / Elizabeth Frantz Министр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне

Нехватку поддержки народной Трамп компенсирует божественной. Около двадцати религиозных лидеров со всей Америки собрались в Овальном кабинете, чтобы совершить коллективную молитву о "ниспослании силы" президенту США. "Отец, мы просто молим, чтобы Ты и дальше давал нашему президенту силу, необходимую для руководства нашей великой нацией", — говорили они, касаясь Трампа руками.

Бесконечная война

Согласно опросу SSRS, среди республиканцев сторонников войны 77%, а среди демократов — 18. Впрочем, парламент пока на стороне президента.

© REUTERS / Majid Asgaripour Женщина на улице в Тегеране после атаки США и Израиля на Иран © REUTERS / Majid Asgaripour Женщина на улице в Тегеране после атаки США и Израиля на Иран

В частности, сенат отклонил резолюцию с требованием запретить администрации главы государства применять военную силу против Ирана без разрешения законодателей. Свободу Трампа поддержали 52 парламентария, против выступили 47, при этом голоса распределились почти в соответствии с партийной принадлежностью. Исключения — один республиканец, выступивший против президента, и один демократ, поддержавший его.

В палате представителей все прошло примерно так же. За ограничение президента проголосовали 210 демократов и четверо республиканцев. Против выступили два и 219 соответственно.

В то же время в Демократической партии продолжаются споры из-за того, почему нужно осуждать войну против Ирана. Так называемые прогрессисты, которых Трамп любит именовать коммунистами, критикуют сам факт агрессии, в том числе обвиняя главу государства в работе на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а не на американцев.

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи © AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи

"Нетаньяху хотел миллиарды, чтобы сровнять с землей Газу. Он их получил. Нетаньяху хотел войны с Ираном. Трамп просто дал ему это. Американская внешняя и военная политика должна определяться американским народом. А не правоэкстремистским правительством Нетаньяху", — заявил сенатор Берни Сандерс.

Однако представители демократического истеблишмента ругают Трампа не за то, что он напал на Иран, а за то, что не получил на это разрешение конгресса. В том числе переживают, что президент начал войну, не имея четкого плана действий.

"Никто не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Но мы точно не хотим бесконечной войны. Вот и все", — сказал лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Разброд и шатания

При этом за пределами парламента президента критикуют даже родственники. Так, племянница главы государства Мэри Трамп опубликовала пост об убийстве 171 девочки в школе иранского города Минаб. "Я бросаю вызов любому, кто оправдывает это", — заявила она.

© Пресс-служба администрации президента США Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу в Белом доме. Кадр видео © Пресс-служба администрации президента США Коллективная молитва о "ниспослании силы" президенту США Дональду Трампу в Белом доме. Кадр видео

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тоже не остался в стороне. "Трамп провел больше времени, говоря о шторах в своем бальном зале, чем о четырех военнослужащих, погибших в результате его операции. У нас есть союзники в Персидском заливе, на которых нападают. У нас есть американские самолеты, их буквально сбивают американские союзники. Мы должны разобраться, почему наши бомбы — или израильские бомбы — были использованы для убийства детей, молодых девушек в школе", — объявил Ньюсом.

Трамп действительно не стал уделять большого внимания жертвам среди американских солдат. По его словам, со временем их станет больше. Вместе с тем американские СМИ пишут, что даже в администрации президента наметился раскол.

© AP Photo / Eric Thayer Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом © AP Photo / Eric Thayer Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Как сообщает The Daily Beast, госсекретарь Марко Рубио — главный ястреб и адвокат жесткого курса в отношении Тегерана. А вице-президент США Джей Ди Вэнс, напротив, высказывает сомнения по поводу целесообразности большой войны. Издание утверждает, что часть окружения Трампа заподозрила второго человека в стране в нелояльности главе государства. В итоге Вэнс отошел в сторону от процесса принятий решений по Ирану.

Главная битва

По данным CNN, советники Трампа просят его как можно быстрее завершить войну из-за опасений, что она приведет к краху республиканцев на осенних парламентских выборах. Однако главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что пока рано делать прогнозы.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Кадр видео © РИА Новости Перейти в медиабанк Акция протеста с призывами к осуждению атак США на ядерные объекты Ирана в Тегеране. Кадр видео

"Прежде всего нападение на Иран не привело к значительному изменению политической ситуации в США. Страна остается расколотой. Но рейтинг Трампа все еще на уровне 40%. В свою очередь, оппозиция перейдет в наступление в апреле. Трамп обещал разобраться с Ираном за месяц, и к этому моменту сторонники и противники президента начнут подводить итоги операции", — объясняет Васильев.

По словам эксперта, Трамп все силы бросил на войну, забыв даже о борьбе с мигрантами. Однако демократы боятся, что после победы над Ираном он займется внутренней политикой с утроенной силой и тогда его противникам мало не покажется.

"Впрочем, если за месяц победить не получится, начнет страдать уже Республиканская партия. А пока демократы готовят плацдарм для наступления: у Трампа нет плана, разрешения конгресса, жертв среди американских солдат все больше, союзники США на Ближнем Востоке страдают и тому подобное", — перечисляет Васильев.

© AP Photo / Matt Rourke Дональд Трамп © AP Photo / Matt Rourke Дональд Трамп

Также, с его точки зрения, угроза нависнет над самим Трампом. Если демократы получат большинство мест в палате представителей, они немедленно запустят процедуру импичмента. Кроме того, к этому моменту они постараются максимально раскрутить дело Эпштейна.

Американист Алексей Черняев считает, что, начав войну с Ираном, Трамп нанес смертельный удар по движению MAGA, участники которого в шутку переименовали его в MIGA — Make Israel Great Again.

"Неважно, как быстро и чем закончится война с Ираном. На выборах за Трампа голосовали изоляционисты, и он их разочаровал. Больше того, президент США уже заявил, что после Ирана наступит очередь Кубы, то есть он даже не думает останавливаться", — объяснил Черняев.