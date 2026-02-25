Мишустин выступит с ежегодным отчетом в Госдуме

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

В рамках подготовки к отчету глава правительства традиционно провел встречи со всеми думскими фракциями, обсудил подготовку к мероприятию со спикером Госдумы Вячеславом Володиным , провел совещание с членами кабмина.

Владимира Путина. По словам главы российского правительства, ежегодный отчет в Госдуме является важным рабочим форматом, который позволяет членам кабмина и парламентариям сверить законодательные планы, учесть запросы регионов и обеспечить выполнение поручений президента РФ

Темы отчета

Мишустин сообщил, что его доклад прежде всего будет посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. Также премьер расскажет о шагах, которые предпринимаются для достижения национальных целей.

Глава российского кабмина отметил, что правительство должно дать подробные ответы на вопросы, которые озвучат депутаты в ходе мероприятия. Володин в свою очередь заметил, что депутаты во время отчета постараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют россиян.

В числе приоритетных тем Володин обозначил ЖКХ. Он сообщил, что Госдума вместе с правительством ищет решение, касающееся роста тарифов. Чтобы не допустить перегибов, обсуждается инициатива наделить дополнительными полномочиями Федеральную антимонопольную службу.

Общая цель

В российском правительстве рассчитывают, что взаимодействие с депутатами в ходе отчета будет конструктивным, сказал Мишустин на встрече с Володиным. По его словам, у правительства и Государственной Думы общая цель – поступательное развитие России и благополучие граждан.

Спикер Госдумы в свою очередь поблагодарил главу правительства за выстроенные отношения между парламентариями и кабмином. Володин сообщил, что члены правительства и депутаты могут обсуждать любые вопросы, даже на самые сложные и острые темы.

О том, что в Думе сейчас идет заинтересованная, предметная и постоянная работа с правительством, говорят и представители фракций. Руководитель фракции " Единая Россия Владимир Васильев отмечал, что за прошедший 2025 год парламентариям и правительству удалось немало сделать. По его словам, это отмечают и другие фракции.

Новые сроки отчета

Ежегодный отчет правительства впервые пройдет в феврале. Ранее отчеты проводились в более поздние месяцы, но сроки удалось сдвинуть благодаря новым технологиям, позволяющим анализировать итоги работы, и постоянному взаимодействию парламентариев с кабмином, рассказал Володин.