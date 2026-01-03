"Страна под нашим контролем". Трамп рассказал, что ждет Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Дональд Трамп отчитался о военной операции в Венесуэле. США готовы ко "второй волне" ударов и в ближайшее время не собираются "покидать страну". О том, что задумали в Вашингтоне, — в материале РИА Новости.

Как телешоу

За ходом операции "Полуночный молот" с участием ста пятидесяти боевых самолетов Трамп следил лично в прямом эфире.

"Я смотрел это прямо как телевизионное шоу", — рассказал он.

Николаса Мадуро в Главная задача операции — захват и вывоз президента Венесуэлы США . Для этого продумали все до мелочей. По словам Трампа, для тренировок спецназа построили копию резиденции венесуэльского президента. Операция, утверждает он, "не имеет аналогов со времен Второй мировой".

Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили вертолетом на борт американского корабля, далее — в Нью-Йорк

Трамп обвинил президента Венесуэлы в руководстве картелем Cartel de los Soles, "наркотерроризме", а также в "сговоре" с целью ввоза наркотиков в Штаты. Если американский суд признает Мадуро виновным, то ему грозит четыре пожизненных срока. Однако едва ли дело в одной только "наркоторговле".

Вашингтон считает, что "режим Мадуро украл у США нефтяную инфраструктуру" в Венесуэле. "Америка не позволит другим странам грабить себя. То, что произошло с Мадуро, может произойти с кем угодно", — пригрозил Трамп.

"Президент США показал, что аппетит приходит во время еды. Он ведь уже заявил, что и в Мексике не все в порядке", — отметил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Виктор Хейфец.

Он считает, что Трамп сейчас испытывает триумф как победитель и это может привести "к потере чувства реальности". Следующим шагом могут быть операции против наркокартелей в Мексике или Колумбии . Президенту последней хозяин Белого дома уже посоветовал "быть поосторожнее".

Переходный период

Власть в Венесуэле по конституции перешла к вице-президенту Делси Родригес Гомес. Трамп считает, она готова сотрудничать с США, и обещает оставаться вовлеченным во внутренние процессы в стране. При этом он утверждает, что США не могут позволить "кому-то другому прийти и просто продолжить с того места, где остановился Мадуро".

"Мы будем руководить Венесуэлой. <…> Мы будем в стране до передачи власти", — утверждает американский лидер.

Венесуэльская оппозиционер Мария Корина Мачадо, получившая в этом году Нобелевскую премию мира, заявила, что готова взять власть в стране. Трамп же считает, что у нее поддержки среди венесуэльцев нет и в лидеры она не годится. Дескать, для управления страной у него есть собственная команда.

"Можно сказать точно, что следует ждать усиления американского влияния на политические и экономические процессы в Латинской Америке", — отмечает Хейфец.

При этом для Венесуэлы остается высокой опасность повторения военного вмешательства, пока экономическое и политическое пространство страны не будет "зачищено" для США, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

"Боевые действия расчищают дорогу корпорациям. Это предопределяет бескомпромиссную политику в отношении Венесуэлы. США не могут, особенно в Западном полушарии, позволить себе действовать не в полную силу. Тем более что есть ресурсы, а Каракас слабо оборонялся. Стране будет очень трудно противостоять давлению американской политики на изматывание и разрушение как форме смены режимов", — подчеркнул политолог.