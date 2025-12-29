Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Атака киевского режима на резиденцию президента России является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции... РИА Новости, 29.12.2025
россия, сша, новгородская область, владимир васильев, сергей лавров, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Новгородская область, Владимир Васильев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Единая Россия
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина

Депутат Васильев: атака на резиденцию Путина призвана спровоцировать ситуацию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака киевского режима на резиденцию президента России является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
Вчера, 19:27
"Это демонстрирует ещё раз сущность режима (Владимира - ред.) Зеленского. В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим. Нужны такие меры, которые сегодня, я вот слышал, уже принимаются, о них давно говорят, достаточно превентивные. И рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России, по жителям России, а сегодня, по сути, атаковали резиденцию президента с понятными целями", - сказал Васильев журналистам.
По его словам, разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не оставляет шансов для Зеленского, который давно потерял всякую легитимность и управляет своим народом, исходя из понимания своей личной безопасности и сохранения жизни, выторговывая с союзниками из Европы максимальные возможности получения оружия, которое может нанести России максимальный ущерб.
"Похоже, пришло время, когда это надо остановить, нанести удар адекватный агрессии, упреждающий. Такое чувство у меня лично, что киевский диктатор прекрасно понял, что те планы, на которые он рассчитывал со своими спонсорами из Европы, не реализуются, поэтому они решили обострить ситуацию до предела, спровоцировать", - отметил парламентарий.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Грушко назвал атаку БПЛА на резиденцию Путина попыткой подорвать переговоры
Вчера, 18:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАНовгородская областьВладимир ВасильевСергей ЛавровВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
