https://ria.ru/20251229/gosduma-2065508994.html
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Атака киевского режима на резиденцию президента России является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:26:00+03:00
2025-12-29T20:26:00+03:00
2025-12-29T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
новгородская область
владимир васильев
сергей лавров
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251229/ushakov-2065500536.html
https://ria.ru/20251229/bpla-2065487085.html
россия
сша
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, новгородская область, владимир васильев, сергей лавров, владимир путин, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Новгородская область, Владимир Васильев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Единая Россия
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Депутат Васильев: атака на резиденцию Путина призвана спровоцировать ситуацию
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака киевского режима на резиденцию президента России является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ
в Новгородской области
с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США
.
"Это демонстрирует ещё раз сущность режима (Владимира - ред.) Зеленского. В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим. Нужны такие меры, которые сегодня, я вот слышал, уже принимаются, о них давно говорят, достаточно превентивные. И рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России, по жителям России, а сегодня, по сути, атаковали резиденцию президента с понятными целями", - сказал Васильев
журналистам.
По его словам, разговор президентов России и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
не оставляет шансов для Зеленского, который давно потерял всякую легитимность и управляет своим народом, исходя из понимания своей личной безопасности и сохранения жизни, выторговывая с союзниками из Европы
максимальные возможности получения оружия, которое может нанести России максимальный ущерб.
"Похоже, пришло время, когда это надо остановить, нанести удар адекватный агрессии, упреждающий. Такое чувство у меня лично, что киевский диктатор прекрасно понял, что те планы, на которые он рассчитывал со своими спонсорами из Европы, не реализуются, поэтому они решили обострить ситуацию до предела, спровоцировать", - отметил парламентарий.