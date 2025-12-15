Рейтинг@Mail.ru
Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов - РИА Новости, 15.12.2025
16:29 15.12.2025
Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов
Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов
общество
россия
украина
вьетнам
владимир соловьев (телеведущий)
владимир васильев
александр лебедев
единая россия
общество, россия, украина, вьетнам, владимир соловьев (телеведущий), владимир васильев, александр лебедев, единая россия, госдума рф, мгер, день героев отечества
Общество, Россия, Украина, Вьетнам, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Васильев, Александр Лебедев, Единая Россия, Госдума РФ, МГЕР, День Героев Отечества
Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя фракции "Единой России" Евгений Ревенко, руководитель фракции "Единая Россия", член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев и активисты Молодой Гвардии и "Волонтерской роты" у здания МИА "Россия сегодня" на церемонии возложения цветов к памятной доске погибшему при выполнении профессионального долга фотожурналисту Андрею Стенину
Заместитель председателя фракции "Единой России" Евгений Ревенко, руководитель фракции "Единая Россия", член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Владимир Васильев и активисты Молодой Гвардии и "Волонтерской роты" у здания МИА "Россия сегодня" на церемонии возложения цветов к памятной доске погибшему при выполнении профессионального долга фотожурналисту Андрею Стенину
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная акция прошла у здания медиагруппы "Россия Сегодня".
Аллея Героев в память о погибших на СВО в Калининграде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Калининграде открыли Аллею Героев в память о погибших на СВО
9 декабря, 16:52
"Сегодня защитники Отечества совершают подвиги, получают высокие награды. Но об этом вы бы, наверное, и не знали, если бы не было журналистов, которые с блокнотом, а то и с пулеметом еще в годы Великой Отечественной войны прошли от и до. И сегодня наши журналисты героически выполняют задачи в условиях специальной военной операции. Светлая им память и благодарность за то, что они сделали", - подчеркнул руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
Также была организована фотовыставка, посвященная погибшим военным корреспондентам.
"Сегодня мы чтим память людей, которые поставили долг выше личного. К сожалению, в нашей выставке с прошлого года добавились новые истории. Новые герои, которые, несмотря на то, что страшно, на то, что все вокруг кипит, идут в бой со своим единственным оружием - камерой. Каждый из них показывал, что происходит на Украине на самом деле, но противник этого боится и охотится за нашими военкорами. Это военное преступление. Светлая память каждому герою. За нами правда, и мы обязательно победим", - рассказал РИА Новости зампред МГЕР, руководитель московского отделения Александр Лебедев.
Активисты Молодой гвардии ДНР возлагают цветы к мемориалу погибшим фронтовикам-журналистам в Донецке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Память погибших военных журналистов почтили в Донецке
2 ноября, 15:36
В свою очередь, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил о том, что в 2025 году погибли семь журналистов. Кроме того, он рассказал о галерее памяти погибших корреспондентов в строящемся храме на площади имени Артема Боровика в столичном районе Марьино.
"Мы собирали имена, там 641 имя тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, 55 имен тех наших коллег, которые погибли в следующих войнах после Великой Отечественной. Это и Вьетнам, и Афганистан, и Югославия, и, конечно, то, что происходит сейчас на специальной военной операции. И все имена, которые мы услышали совсем недавно, это и Анна Прокофьева, и Иван Зуев, они все там", - сказал Соловьев.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
28 июля, 23:50
 
