Активисты "Молодой гвардии" почтили память погибших журналистов

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Около 500 активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" возложили цветы к портретам журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориальная акция прошла у здания медиагруппы "Россия Сегодня".
"Сегодня защитники Отечества совершают подвиги, получают высокие награды. Но об этом вы бы, наверное, и не знали, если бы не было журналистов, которые с блокнотом, а то и с пулеметом еще в годы Великой Отечественной войны прошли от и до. И сегодня наши журналисты героически выполняют задачи в условиях специальной военной операции. Светлая им память и благодарность за то, что они сделали", - подчеркнул руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев.
Также была организована фотовыставка, посвященная погибшим военным корреспондентам.
"Сегодня мы чтим память людей, которые поставили долг выше личного. К сожалению, в нашей выставке с прошлого года добавились новые истории. Новые герои, которые, несмотря на то, что страшно, на то, что все вокруг кипит, идут в бой со своим единственным оружием - камерой. Каждый из них показывал, что происходит на Украине на самом деле, но противник этого боится и охотится за нашими военкорами. Это военное преступление. Светлая память каждому герою. За нами правда, и мы обязательно победим", - рассказал РИА Новости зампред МГЕР, руководитель московского отделения Александр Лебедев.
В свою очередь, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил о том, что в 2025 году погибли семь журналистов. Кроме того, он рассказал о галерее памяти погибших корреспондентов в строящемся храме на площади имени Артема Боровика в столичном районе Марьино.
"Мы собирали имена, там 641 имя тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, 55 имен тех наших коллег, которые погибли в следующих войнах после Великой Отечественной. Это и Вьетнам, и Афганистан, и Югославия, и, конечно, то, что происходит сейчас на специальной военной операции. И все имена, которые мы услышали совсем недавно, это и Анна Прокофьева, и Иван Зуев, они все там", - сказал Соловьев.
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году.