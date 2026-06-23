Госдума одобрила сохранение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС.

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий до 2030 года порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей.

Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает поэтапное снижение порога выручки организаций или индивидуальных предпринимателей на УСН: с 2026 года — с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, с 2027-го — до 15 миллионов, с 2028-го — до десяти миллионов рублей.

Законопроект сохраняет для малого бизнеса порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030-й, а до десяти миллионов рублей — на 2031 года.

При этом федеральный бюджет недополучит доход в размере 51,1 миллиарда рублей в 2027-м, около ста миллиардов рублей — в 2028-2029 годах.

Как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, мера коснется более 360 тысяч предпринимателей. Она даст им возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

« "Решение сохранить порог на уровне 20 миллионов рублей выглядит как защита тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерская у дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство, магазин с несколькими сотрудниками. Когда государство слышит их тревогу, оно поддерживает не абстрактную статистику, а конкретные дела, за которыми стоят семьи, сотрудники и клиенты", — рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.