Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП - РИА Новости, 27.02.2026
11:35 27.02.2026
Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП
Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП
происшествия, нижний тагил, екатеринбург, владимир васильев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловский областной суд
Происшествия, Нижний Тагил, Екатеринбург, Владимир Васильев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Свердловский областной суд
Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП

Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении Владимиру Васильеву, осужденному за гибель двух человек в ДТП в 2019 году, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Авария произошла в августе 2019 года на улице Малышева в Екатеринбурге. Автомобиль под управлением Васильева на большой скорости врезался в машины на перекрестке, погибли водитель и пассажир такси. Васильев утверждал, что был трезв, это подтвердил анализ мочи. Впоследствии выяснилось, что вместо Васильева мочу сдал его отец - полковник Росгвардии. Ответственности за подмену он не понес. Следствие установило, что Васильев находился в состоянии опьянения. В марте 2021 года Васильева приговорили к 8 годам 11 месяцам колонии общего режима.
В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что в мае 2023 года Верхотурский районный суд Нижнего Тагила заменил ему неотбытую часть наказания исправительными работами с удержанием ежемесячно 10% из заработной платы осужденного в доход государства.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что решение об условно-досрочном освобождении было принято в декабре 2025 года Ленинским районным судом Нижнего Тагила. Прокуратура обжаловала это постановление. Родственники погибших также возражали против удовлетворения ходатайства об УДО.
"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил постановление Ленинского районного суда Нижнего Тагила. Васильеву отказано в условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
ПроисшествияНижний ТагилЕкатеринбургВладимир ВасильевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловский областной суд
 
 
