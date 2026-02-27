Суд на Урале отказал в УДО сыну полковника Росгвардии, виновному в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении Владимиру Васильеву, осужденному за гибель двух человек в ДТП в 2019 году, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что решение об условно-досрочном освобождении было принято в декабре 2025 года Ленинским районным судом Нижнего Тагила. Прокуратура обжаловала это постановление. Родственники погибших также возражали против удовлетворения ходатайства об УДО.