"Как было — не будет". США напугали союзников переделом мира

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе многие разочарованы внешней политикой США при Дональде Трампе, утверждают социологи. Следующий президент может все изменить, однако эксперты предупреждают: новый курс Вашингтона — всерьез и надолго.

Они были натовцами

Издание Politico и социологическая служба Public First провели опрос в Великобритании, Франции, Германии, Канаде и выяснили, что значительная часть населения этих стран видит теперь в США ненадежного и деструктивного игрока на мировой арене.

В Канаде таких 56%, Великобритании — 35%, во Франции и Германии — 40%. Кроме того, 63% канадцев, 52% немцев, 47% французов и 46% англичан полагают, что США чаще создают проблемы для других государств, чем способствуют их решению.

Негативный настрой канадцев объясняется конфликтом между Оттавой и Вашингтоном, разгоревшимся почти сразу после прихода к власти Трампа. Как известно, он хотел бы присоединить Канаду к США. Это, по его мнению, экономически выгодно и тем и другим. Пока же поднял для строптивого северного соседа пошлины — в частности, на алюминий — до 50% (а канадский импорт обеспечивает 70% американского спроса).

Скепсис европейцев тоже понятен: им не нравятся претензии на Гренландию, отказ от финансирования киевского режима, сокращение американского контингента в странах ЕС, поддержка консервативно настроенных политических сил, выступающих за традиционные ценности. Да и в целом администрация Трампа считает, что цивилизация Старого Света находится на грани исчезновения из-за безумной глобалистской политики Брюсселя — в частности, миграционной.

Антитрамповские настроения сильны и в самих США. Почти половина населения не одобряет новый курс и хотела бы вернуться к прежнему.

Замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что пока американские союзники рассчитывают избавиться от всех этих проблем с приходом следующего президента.

"Они понимают, что объективные причины для политики Трампа тоже есть, но все-таки верят, что после его отставки США станут более предсказуемыми и договороспособными. То есть надо потерпеть три года, и жизнь наладится. Канадцы же себе такой роскоши позволить не могут. Оттава целиком полагалась на Вашингтон, а сейчас там публично заявляют о планах аннексии", — указывает она.

Но низкий рейтинг Трампа (36%, по данным Gallup) делает его положение достаточно шатким, уточняет эксперт.

Железная хватка

Как отмечает Politico, в 2025-м европейские лидеры окончательно распрощались с надеждами на то, что им удастся управлять Трампом. Под его напором они были вынуждены согласиться на американские пошлины в 15% и повышение расходов на оборону до пяти процентов ВВП. Также ЕС теперь платит за американское оружие, поставляемое Киеву. А президент США продолжает считать лидеров Старого Света "слабыми" и неспособными на решительные действия, даже когда речь идет об их национальных интересах.

В частности, он до сих пор не отказался от идеи отобрать у Дании Гренландию. Несколько дней назад назначил специальным посланником по делам острова губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.

"Спасибо, президент Дональд Трамп! Для меня будет честью служить вам на этой волонтерской должности, с тем чтобы сделать Гренландию частью США", — откликнулся тот.

И уточнил: о военном вторжении речь не идет. Спецпосланник собирается узнать у местных жителей, что они хотят, чего им не хватает и почему Дания не обеспечивает им тот уровень безопасности, которого они заслуживают.

В ЕС осудили появление должности спецпосланника США по Гренландии.

"Десятилетия Pax Americana (период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся на Западе после Второй мировой войны. — Прим. ред.) для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. А мы должны отстаивать свои", — недавно заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Унесенные ветром

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что Трамп идет по пути полного сворачивания трансатлантической внешней политики. Вместо глобальных интересов он сосредоточился на национальных, в том числе — на расширении границ за счет Канады и Гренландии.

"В холодной войне с СССР США сделали ставку на блоковую стратегию, то есть на НАТО. Но Советского Союза больше нет, и Вашингтон уже не воспринимает Москву как ключевого противника. Соответственно, Трамп заменяет блоковый подход так называемой стратегией великих держав. Он хочет выстроить деловые отношения с сильнейшими странами, включая Россию и Китай, и вместе с ними вершить судьбы мира. При этом Трамп не рассматривает Евросоюз в качестве сильного блока, он ему вообще не нравится. Причем у президента США немало единомышленников. Исторически американцы видели в европейцах конкурентов или даже противников. Достаточно вспомнить Войну за независимость или Гражданскую войну", — указал собеседник РИА Новости.