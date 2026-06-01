Глава фракции ЕР Васильев лидирует на праймериз по выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Васильев лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу в Тверской области.
- Предварительное голосование «Единой России» прошло онлайн с 25 по 31 мая, окончательные итоги будут подведены 1 июня.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев лидирует на предварительном голосовании партии по выборам в Государственную думу в Тверской области, следует из предварительных результатов праймериз.
Васильев набрал почти 29 тысяч голосов избирателей на предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Госдуму в Тверской области.
"Единая Россия" провела предварительное голосование, чтобы выбрать кандидатов, которые будут выдвинуты от партии на сентябрьских выборах. Оно прошло онлайн с 25 по 31 мая. Окончательные итоги будут подведены 1 июня.