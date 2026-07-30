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Медведев почтил память погибших на СВО активистов Молодой Гвардии ЕР - РИА Новости, 30.07.2026
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12:46 30.07.2026 (обновлено: 13:42 30.07.2026)
Медведев почтил память погибших на СВО активистов Молодой Гвардии ЕР

Дмитрий Медведев почтил память погибших на СВО активистов Молодой Гвардии ЕР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев возлагает цветы к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ржевском округе Тверской области. 30 июля 2026
Дмитрий Медведев возлагает цветы к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ржевском округе Тверской области. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев возлагает цветы к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ржевском округе Тверской области. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства".
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты Боевого братства", передает корреспондент РИА Новости.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев. Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.
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Председатель "Единой России" почтил память погибших на СВО активистов.
"Героям, павшим при исполнении воинского и служебного долга. Вечная память и вечная слава. Вы навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим", - сказано на мемориальной табличке, к которой Медведев возложил цветы.
Также Медведев возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату и Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Вместе с Медведевым в памятных мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель МГЕР Антон Демидов.
Кроме того, председатель партии осмотрел экспозицию музея находок времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции под открытым небом. Здесь представлены найденные поисковиками на раскопах в окрестностях Ржева военная техника и обмундирование времен Великой Отечественной войны. Также Медведеву показали обломки украинских беспилотников.
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