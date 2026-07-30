Медведев почтил память погибших на СВО активистов Молодой Гвардии ЕР

Дмитрий Медведев возлагает цветы к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ржевском округе Тверской области. 30 июля 2026

Дмитрий Медведев возлагает цветы к Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, в Ржевском округе Тверской области. 30 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред Совбеза и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтерской роты Боевого братства".

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил цветы к аллее памяти 15 погибших в ходе специальной военной операции активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты Боевого братства", передает корреспондент РИА Новости.

Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев . Форум собрал более 1,5 тысяч молодых людей из всех регионов России.

Председатель "Единой России" почтил память погибших на СВО активистов.

"Героям, павшим при исполнении воинского и служебного долга. Вечная память и вечная слава. Вы навсегда в наших сердцах. Помним. Любим. Скорбим", - сказано на мемориальной табличке, к которой Медведев возложил цветы.

Также Медведев возложил цветы к Памятнику Неизвестному Солдату и Памятному огню в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с Медведевым в памятных мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель МГЕР Антон Демидов.