Бахрушинский музей представляет в Астане выставку о хореографе Григоровиче
Бахрушинский театральный музей (БТМ) представит выставку "Большой балет Юрия Григоровича" в Астане в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ. РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T10:59:00+03:00
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей (БТМ) представит выставку "Большой балет Юрия Григоровича" в Астане в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе БТМ.
"Бахрушинский музей продолжает свою культурную миссию в Казахстане… Мы рады представить новый проект, посвященный памяти выдающегося хореографа Юрия Григоровича - мастера исключительного масштаба, чье имя связано с историей казахстанской театральной сцены и чье творческое наследие хорошо знакомо местной публике", - привели в пресс-службе слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.
Так, экспозиция раскроет масштаб наследия хореографа, возглавлявшего Большой театр и вошедшего в историю как реформатор, чьи постановки стали вершинами классического и современного балетного искусства.
Как уточняется, выставка включает в себя более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы известного фотохудожника Михаила Логвинова. Зрители увидят программные произведения Юрия Григоровича, ставшие символами эпохи - "Щелкунчик", "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Иван Грозный" и другие культовые постановки.
Примечательно, что фотографии запечатлели не только сцены из спектаклей, но и моменты репетиций, где Григорович работает с выдающимися артистами - Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой.
Сообщается, что выставка затронет не только период творческой деятельности хореографа, но и его личную жизнь.
"Важной частью экспозиции станет история творческого и семейного союза Юрия Григоровича с его супругой - легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой. Также для посетителей представят театральные афиши к спектаклям "Спартак" и "Золотой век", отражающие не только эстетику своего времени, но и художественный метод Григоровича, не оставлявший без внимания ни одной детали хореографии", - говорится в сообщении.
Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" продлится до 30 апреля в Русском доме в Астане.