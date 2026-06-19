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Бахрушинский музей открыл в Риме выставку к юбилею Григоровича - РИА Новости, 19.06.2026
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Музейные маршруты России
 
14:54 19.06.2026 (обновлено: 19:41 19.06.2026)

Бахрушинский музей открыл в Риме выставку к юбилею Григоровича

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на открытии выставки к юбилею Григоровича в Риме
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на открытии выставки к юбилею Григоровича в Риме - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей впервые за последние восемь лет представил проект в Риме. Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" посвящена 250-летию Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Выставку открыли генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и директор Русского дома в Риме Дария Пушкова.
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"Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" в Риме - это первый выставочный проект Бахрушинского музея в Италии за последние восемь лет. Символично, что выставка открывается в рамках юбилея Большого театра и в преддверии 100-летия Юрия Григоровича - художника, чье имя неразрывно связано с главной сценой России. Бахрушинский музей представляет итальянской аудитории творческое наследие великого хореографа как важнейшую часть отечественной и мировой балетной культуры. Уверена, что этот проект станет новым шагом в развитии международного присутствия музея", - приводятся слова Трубиновой.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяОткрытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяОткрытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Как отметили в пресс-службе Бахрушинского музея, Италия занимает особое место в истории мирового балета, именно здесь формировалась европейская культура сценического танца, из которой выросла классическая балетная традиция. Обращение к итальянской аудитории с выставкой о Большом театре и творчестве легендарного хореографа Юрия Григоровича имеет особую символику.
Выставка Премьеры русского авангарда - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде
22 сентября 2025, 19:19
Так, экспозиция "Большой балет Юрия Григоровича" расскажет о масштабном наследии хореографа, который вошел в историю как реформатор, чьи постановки стали выдающимися образцами классического и современного балетного искусства. Проект включает две юбилейные линии - историю Большого театра как одного из ведущих театров мира и творческий путь Юрия Григоровича.
В основу выставки легли более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова. Гости выставки увидят программные произведения Юрия Григоровича такие, как "Щелкунчик", "Легенда о любви", "Каменный цветок", "Иван Грозный", а также его редакции балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Раймонда" и "Баядерка".
«

"Фотографии запечатлели сцены из спектаклей и моменты репетиций Григоровича с выдающимися артистами: Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел экспозиции расскажет о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов", - добавляется в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяОткрытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музеяОткрытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
1 из 2
Открытие выставки Бахрушинского музея о Григоровиче в Риме
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского музея
2 из 2
Кроме того, важной частью выставки станет история творческого и семейного союза Юрия Григоровича с его супругой, легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой. В рамках выставки будут представлены театральные афиши к спектаклям "Спартак" и "Золотой век".
"Большой балет Юрия Григоровича" продолжает международную выставочную деятельность Бахрушинского музея и впервые с 2018 года представляет музейное собрание в Италии. Выставка пройдет в Русском доме в Риме и будет доступна для посетителей до 31 июля.
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Бахрушинский музей открыл выставку театрального авангарда в Люксембурге
17 марта, 13:07
 
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