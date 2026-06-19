Бахрушинский музей открыл в Риме выставку к юбилею Григоровича

"Выставка "Большой балет Юрия Григоровича" в Риме - это первый выставочный проект Бахрушинского музея в Италии за последние восемь лет. Символично, что выставка открывается в рамках юбилея Большого театра и в преддверии 100-летия Юрия Григоровича - художника, чье имя неразрывно связано с главной сценой России. Бахрушинский музей представляет итальянской аудитории творческое наследие великого хореографа как важнейшую часть отечественной и мировой балетной культуры. Уверена, что этот проект станет новым шагом в развитии международного присутствия музея", - приводятся слова Трубиновой.
"Фотографии запечатлели сцены из спектаклей и моменты репетиций Григоровича с выдающимися артистами: Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел экспозиции расскажет о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов", - добавляется в сообщении.