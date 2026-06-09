ЕР внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

"Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан", — сказал депутат.

Поправки к Налоговому кодексу, вступившие в силу с 1 января, предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Так, в этом году его снизили с 60 до 20 миллионов рублей, в 2027-м сумму планировалось довести до 15 миллионов, а еще через год — до десяти.