ЕР внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса.
- Его разработали во исполнение поручения Владимира Путина на ПМЭФ.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, сохраняющий на нынешнем уровне порог доходов для уплаты НДС по упрощенной системе, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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"Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан", — сказал депутат.
Он добавил, что "Единая Россия" продолжит мониторинг, а его результаты найдут отражение в законопроектах, которые партия подготовит для решения проблем, возникающих у предпринимателей.
Законопроект разработали после того, как президент Владимир Путин дал соответствующее поручение в выступлении на ПМЭФ-2026. Вместе с Макаровым авторами документа стали секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, руководитель думской фракции Владимир Васильев и другие.
Поправки к Налоговому кодексу, вступившие в силу с 1 января, предусматривают поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. Так, в этом году его снизили с 60 до 20 миллионов рублей, в 2027-м сумму планировалось довести до 15 миллионов, а еще через год — до десяти.
Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".