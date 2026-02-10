"Такое не пережить". НАТО теряет ключевого члена

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Канада ждет от США уважения к суверенитету и территориальной целостности. Так в Оттаве отреагировали на новость о том, что сепаратисты из Альберты ведут переговоры с администрацией Трампа о выделении 500 миллиардов долларов на борьбу за независимость. Что происходит в Северной Америке — в материале РИА Новости.

Северный поход

Премьер-министр Канады Марк Карни потребовал, чтобы Соединенные Штаты отказались от поддержки сепаратистов. А премьер провинции Альберта Даниэль Смит выразил надежду, что американцы не будут вмешиваться в канадскую внутреннюю политику.

Financial Times сообщала, что представители движения "Проект процветания Альберты" (ППА) во главе с Джеффри Ратом как минимум трижды встречались с членами администрации президента США. Позже Рат подтвердил эту информацию в интервью BBC. Правда, по его словам, в Вашингтон они ездили как "частные лица", хотя и обсуждали выделение Альберте кредита в 500 миллиардов долларов на случай, если регион отделится от Канады.

В Вашингтоне тоже не стали отрицать факт переговоров, но не уточнили, кто именно представлял интересы Соединенных Штатов. В администрации Трампа подчеркнули, что никому не давали каких бы то ни было обещаний.

В то же время американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что канадской провинции нужно разрешить присоединиться к США. "Альберта обладает огромными природными ресурсами, но им не разрешают построить трубопровод к Тихому океану. Я думаю, нам стоит позволить им прийти к нам. Альберта — естественный партнер для Соединенных Штатов. У них отличные ресурсы. Жители Альберты — очень независимые люди", — сказал Бессент.

Голос народа

В декабре 2025 года избирательная комиссия Альберты одобрила петицию ППА о вынесении на референдум вопроса о возможности отделиться от Канады. Авторы плебисцита собираются спросить у местных жителей: "Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна отделиться от Канады и стать независимым государством?"

Чтобы референдум состоялся, представители ППА должны собрать подписи как минимум 178 тысяч жителей Альберты (около 3,5 процента населения провинции). В самой организации около двух тысяч человек, но ее лидеры утверждают, что рассчитывают заручиться поддержкой не менее 240 тысяч.

Судя по опросам годичной давности, ППА сможет без особых проблем выполнить поставленную задачу. По оценке исследовательского центра Ipsos, около 30 процентов жителей Альберты готовы присоединиться к США, если им сделают выгодное предложение.

У альбертского сепаратизма долгая история. За последние 50 лет у этого движения было два всплеска популярности, и оба пришлись на период правления семьи Трюдо. Так, в 1980-х Канаду возглавил Пьер Трюдо, который решил ввести 25-процентный налог на добываемую в провинции нефть. Это нанесло серьезный удар по местной экономике и увеличило безработицу. А его сын Джастин, ставший премьером в 2015-м, разгневал жителей Альберты борьбой с глобальным потеплением. В частности, он ввел углеродный налог и направил инвестиции на защиту окружающей среды. Из-за этого не только Альберту, но и все западные провинции Канады охватила сепаратистская кампания Wexit, результатом которой стало создание одноименной партии. Впрочем, она так и не смогла добиться серьезных успехов на выборах.

В целом Альберта считается консервативной провинцией и драйвером канадской экономики. Благодаря запасам нефти и газа она дает стране примерно 15 процентов ВВП. При этом большое число жителей считает, что федеральные власти берут с них незаслуженно много налогов, не давая ничего взамен. Местные видят в этом попытку Оттавы наказать их за консервативные взгляды.

Пятиминутка юмора

С самого начала второго президентского срока Трамп говорил о том, что Канада должна стать частью США. В том, что северный сосед хочет наладить масштабное партнерство с Китаем, американский президент видит угрозу безопасности. К тому же, по его словам, Канада и так во всем зависит от Соединенных Штатов, поэтому нет причин ее не забрать.

Кроме того, Трамп считает уместным шутить на тему расширения границ США. "У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м. Венесуэла может стать 53-м", — сказал он на ужине элитного клуба "Альфальфа" 31 января.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что Трамп на самом деле полон решимости установить контроль над Канадой. И Альберта может стать первым шагом на этом пути.

"Целеустремленность и возраст заставляют его спешить, — отмечает эксперт. — Канада для Трампа — паразит на теле Соединенных Штатов, нахлебник, с которым нужно разобраться. С точки зрения экономики Оттава действительно получает от взаимной торговли больше, чем Вашингтон. В то же время северные провинции Канады вполне могут удовлетворить американский экспансионизм, если звездно-полосатый флаг не получится поднять над Гренландией".

По мнению Васильева, если на референдуме большинство будет у сторонников независимости, провинция не получит ее автоматически. Сначала сепаратисты должны заручиться согласием от всех других частей Канады, что невозможно.

Завкафедрой американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев видит в нынешних событиях результат многовекового взаимодействия Соединенных Штатов и Канады.

"Во время Войны за независимость американцы направили экспедиционный корпус в Канаду, чтобы она встала на их сторону. Но канадцы энтузиазм не разделили и разгромили наступавшие силы. С тех пор, например, Квебек настроен очень критически по отношению к США. Это часть канадского самосознания. В свою очередь, американцы избрали другой подход: подчинили соседей экономически. В связи с этим сепаратизм в Альберте — это серьезный признак угрозы развала Канады", — объясняет Ширяев.