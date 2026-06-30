Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве

Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве

Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов простились с Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ Церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

Прощание посетили Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов.

Среди других присутствующих были Дмитриев, Чайка и другие высокопоставленные лица.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель СК России Александр Бастрыкин, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с экс-министром прошла в Центральной клинической больнице в Москве.

Также проститься с Ивановым в ЦКБ приехали Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший генпрокурор России, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, зампредседателя Государственной Думы Александр Жуков, экс-глава "Роскосмоса", сенатор Юрий Борисов, помощник президента Андрей Фурсенко.