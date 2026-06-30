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Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов простились с Ивановым - РИА Новости, 30.06.2026
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16:59 30.06.2026 (обновлено: 17:00 30.06.2026)
Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов простились с Ивановым

Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов простились с Сергеем Ивановым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
  • Прощание посетили Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов.
  • Среди других присутствующих были Дмитриев, Чайка и другие высокопоставленные лица.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель СК России Александр Бастрыкин, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с экс-министром прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
Также проститься с Ивановым в ЦКБ приехали Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший генпрокурор России, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, зампредседателя Государственной Думы Александр Жуков, экс-глава "Роскосмоса", сенатор Юрий Борисов, помощник президента Андрей Фурсенко.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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