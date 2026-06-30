Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов простились с Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
- Прощание посетили Лавров, Бастрыкин, Нарышкин и Краснов.
- Среди других присутствующих были Дмитриев, Чайка и другие высокопоставленные лица.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, председатель СК России Александр Бастрыкин, директор СВР Сергей Нарышкин, председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов посетили церемонию прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с экс-министром прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
Также проститься с Ивановым в ЦКБ приехали Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший генпрокурор России, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, зампредседателя Государственной Думы Александр Жуков, экс-глава "Роскосмоса", сенатор Юрий Борисов, помощник президента Андрей Фурсенко.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.