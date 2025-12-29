На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На Первом канале 29 декабря в 23.15 и 4 января в 10:15 состоится премьера документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда". В кинокартине показаны все этапы подготовки к новогодним представлениям легендарного балета в Большом театре.

© Фото предоставлено Первым каналом Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда"

"Простая" формула чуда в Большом театре: детская сказка Гофмана, гениальная музыка Чайковского, дивная хореография Григоровича и талант художника Вирсаладзе. Но за магией, которую зритель видит на сцене, стоит сложнейшая работа, которую и раскрывает фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда", — отметили в пресс-службе телеканала.

Постановке почти 60 лет, и с первого спектакля в 1966 году в ней нельзя ничего менять – задача репетиторов сохранять каждое па, костюмы и свет.

В фильме также показан уникальный "класс мастера", который провел для молодых солистов Владимир Васильев – легенда балета и первый исполнитель роли Принца в "Щелкунчике". Он работал с самой молодой примой-балериной Большого Елизаветой Кокоревой и Даниилом Потапцевым.

© Фото предоставлено Первым каналом Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 1 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 2 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 3 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 4 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда", премьера которого состоится на Первом канале Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда", премьера которого состоится на Первом канале © Фото предоставлено Первым каналом 5 из 5 Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 1 из 5 Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 2 из 5 Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 3 из 5 Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 4 из 5 Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда", премьера которого состоится на Первом канале © Фото предоставлено Первым каналом 5 из 5

Васильев делился не только хореографией, но и воспоминаниями о рождении спектакля, поставленного Григоровичем на него и Екатерину Максимову.

Зрители станут свидетелями всех этапов подготовки к новогодним представлениям. Узнают, почему даже для опытных артистов "Щелкунчик" – испытание, особенно когда за пультом Валерий Гергиев. А еще – какую тайну хранит театр: в какой момент спектакля нужно загадать желание, чтобы оно непременно сбылось.

© Фото предоставлено Первым каналом Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 1 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 2 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Новый документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" Новый документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 3 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 4 из 5 © Фото предоставлено Первым каналом Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 5 из 5 Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 1 из 5 Эпизод из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 2 из 5 Новый документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 3 из 5 Документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 4 из 5 Кадр из нового документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда" © Фото предоставлено Первым каналом 5 из 5

« "Нам повезло стать свидетелями рождения чуда. Узнать, как театру удается сохранять постановку неизменной, как шьют костюмы, восстанавливают декорации и свет – все это в нашем фильме. Получилась камерная и очень трогательная история. И да, артисты всерьез верят в магию "Щелкунчика", причем доказательно. И мы тоже в нее поверили", — говорит Юлия Ермолина, автор и режиссер.

В фильме приняли участие: Владимир Васильев – артист, хореограф, режиссер, педагог, Махар Вазиев – художественный руководитель балетной труппы Большого театра, Таранда Гедиминас – артист, хореограф, Светлана Захарова – и.о. ректора Московской академии хореографии, Андрис Лиепа – артист, хореограф