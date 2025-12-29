На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На Первом канале 29 декабря в 23.15 и 4 января в 10:15 состоится премьера документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда". В кинокартине показаны все этапы подготовки к новогодним представлениям легендарного балета в Большом театре.
Кадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда"
"Простая" формула чуда в Большом театре: детская сказка Гофмана, гениальная музыка Чайковского, дивная хореография Григоровича и талант художника Вирсаладзе. Но за магией, которую зритель видит на сцене, стоит сложнейшая работа, которую и раскрывает фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда", — отметили в пресс-службе телеканала.
Постановке почти 60 лет, и с первого спектакля в 1966 году в ней нельзя ничего менять – задача репетиторов сохранять каждое па, костюмы и свет.
В фильме также показан уникальный "класс мастера", который провел для молодых солистов Владимир Васильев – легенда балета и первый исполнитель роли Принца в "Щелкунчике". Он работал с самой молодой примой-балериной Большого Елизаветой Кокоревой и Даниилом Потапцевым.
Васильев делился не только хореографией, но и воспоминаниями о рождении спектакля, поставленного Григоровичем на него и Екатерину Максимову.
Зрители станут свидетелями всех этапов подготовки к новогодним представлениям. Узнают, почему даже для опытных артистов "Щелкунчик" – испытание, особенно когда за пультом Валерий Гергиев. А еще – какую тайну хранит театр: в какой момент спектакля нужно загадать желание, чтобы оно непременно сбылось.
"Нам повезло стать свидетелями рождения чуда. Узнать, как театру удается сохранять постановку неизменной, как шьют костюмы, восстанавливают декорации и свет – все это в нашем фильме. Получилась камерная и очень трогательная история. И да, артисты всерьез верят в магию "Щелкунчика", причем доказательно. И мы тоже в нее поверили", — говорит Юлия Ермолина, автор и режиссер.
В фильме приняли участие: Владимир Васильев – артист, хореограф, режиссер, педагог, Махар Вазиев – художественный руководитель балетной труппы Большого театра, Таранда Гедиминас – артист, хореограф, Светлана Захарова – и.о. ректора Московской академии хореографии, Андрис Лиепа – артист, хореограф
А также артисты Большого театра: Мария Аллаш, Борис Акимов, Нина Капцова, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Михаил Лобухин, Регина Никифорова, Артем Овчаренко, Даниил Потапцев, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Нина Сперанская, Анна Тихомирова, Андрей Уваров, Дарья Хохлова и другие.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.