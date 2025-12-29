Рейтинг@Mail.ru
На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ
Культура
 
07:12 29.12.2025
На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ
На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ - РИА Новости, 29.12.2025
На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ
На Первом канале 29 декабря в 23.15 и 4 января в 10:15 состоится премьера документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда". В кинокартине показаны все этапы... РИА Новости, 29.12.2025
https://ria.ru/20251228/novyygod-2063635436.html
На Первом канале покажут фильм о подготовке к показам "Щелкунчика" в ГАБТ

На Первом канале покажут новый документальный фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда"

© Фото предоставлено Первым каналомКадр из документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда"
Кадр из документального фильма Щелкунчик. В ожидании чуда - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото предоставлено Первым каналом
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На Первом канале 29 декабря в 23.15 и 4 января в 10:15 состоится премьера документального фильма "Щелкунчик. В ожидании чуда". В кинокартине показаны все этапы подготовки к новогодним представлениям легендарного балета в Большом театре.
"Простая" формула чуда в Большом театре: детская сказка Гофмана, гениальная музыка Чайковского, дивная хореография Григоровича и талант художника Вирсаладзе. Но за магией, которую зритель видит на сцене, стоит сложнейшая работа, которую и раскрывает фильм "Щелкунчик. В ожидании чуда", — отметили в пресс-службе телеканала.
Постановке почти 60 лет, и с первого спектакля в 1966 году в ней нельзя ничего менять – задача репетиторов сохранять каждое па, костюмы и свет.
В фильме также показан уникальный "класс мастера", который провел для молодых солистов Владимир Васильев – легенда балета и первый исполнитель роли Принца в "Щелкунчике". Он работал с самой молодой примой-балериной Большого Елизаветой Кокоревой и Даниилом Потапцевым.
Васильев делился не только хореографией, но и воспоминаниями о рождении спектакля, поставленного Григоровичем на него и Екатерину Максимову.
Зрители станут свидетелями всех этапов подготовки к новогодним представлениям. Узнают, почему даже для опытных артистов "Щелкунчик" – испытание, особенно когда за пультом Валерий Гергиев. А еще – какую тайну хранит театр: в какой момент спектакля нужно загадать желание, чтобы оно непременно сбылось.
"Нам повезло стать свидетелями рождения чуда. Узнать, как театру удается сохранять постановку неизменной, как шьют костюмы, восстанавливают декорации и свет – все это в нашем фильме. Получилась камерная и очень трогательная история. И да, артисты всерьез верят в магию "Щелкунчика", причем доказательно. И мы тоже в нее поверили", — говорит Юлия Ермолина, автор и режиссер.
В фильме приняли участие: Владимир Васильев – артист, хореограф, режиссер, педагог, Махар Вазиев – художественный руководитель балетной труппы Большого театра, Таранда Гедиминас – артист, хореограф, Светлана Захарова – и.о. ректора Московской академии хореографии, Андрис Лиепа – артист, хореограф
А также артисты Большого театра: Мария Аллаш, Борис Акимов, Нина Капцова, Елизавета Кокорева, Кристина Кретова, Михаил Лобухин, Регина Никифорова, Артем Овчаренко, Даниил Потапцев, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Людмила Семеняка, Нина Семизорова, Нина Сперанская, Анна Тихомирова, Андрей Уваров, Дарья Хохлова и другие.
КультураВладимир ВасильевЕкатерина МаксимоваВалерий ГергиевБольшой театрНовый годБалетЩелкунчикМузыкаТеатрКиночто посмотреть
 
 
Заголовок открываемого материала