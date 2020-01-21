Биография Максима Решетникова

В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". В 2002 году получил специальность "лингвист-переводчик". Кандидат экономических наук.

В 2000-2005 годах – начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника главного управления экономики администрации Пермской области.

В 2005-2007 годах – первый заместитель председателя департамента планирования Пермской области, первый заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края.

В 2007-2009 годах – заместитель директора департамента межбюджетных отношений, директор департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации министерства регионального развития РФ.

С 2009 года – руководитель администрации губернатора Пермского края.

В 2009-2010 годах – директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства Российской Федерации.

С 2010 года – первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

В 2010-2011 годах – директор департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

В 2012-2017 годах – министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы.

6 февраля 2017 года назначен исполняющим обязанности главы Пермского края.

10 сентября 2017 года Максим Решетников победил на выборах главы Пермского края, получив 82,6% голосов избирателей.

21 января 2020 года назначен на должность министра экономического развития РФ.

Максим Решетников является выпускником программы подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ( 2016 ), благодарностью президента Российской Федерации, почетной грамотой правительства Российской Федерации.

Женат, трое детей.